Bonos: un avance en la negociación de deuda podría impulsar otra recuperación

La recuperación de los bonos argentinos en el último mes fue notable y todo gracias a una mayor confianza por parte de los inversores en relación con la negación de la deuda. Los papeles bonos suben más de 50% en promedio en el último mes, permitiendo que las paridades de estos se posicionen en niveles de 40% o por encima del mismo. Sin embargo, analistas consideran que, a menos de que no haya novedades concretas sobre el tema de la deuda y las negociaciones alrededor de la misma, la recuperación de los bonos y la mejora en las paridades podría estar llegando a un límite.

A finales de marzo, en medio de la crisis por el coronavirus y la incertidumbre sobre los posibles avances en torno a las negociaciones de la deuda, las paridades de los bonos se ubicaba en niveles debajo de 30%. Con la mejora en los precios de los activos a nivel global y la caída en la volatilidad, junto con un mayor acercamiento entre acreedores y el Gobierno, los bonos comenzaron a recuperar posiciones de manera muy positiva.

Los bonos de legislación internacional acumulan subas de entre 40% y 56% en el último mes. La parte corta de los bonos de ley internacional, suben 43% en promedio, mientras que la parte larga avanza un 50% en promedio. En el extremo más largo, los bonos en dólares suben entre 52% y 56%.

Esta buena dinámica que tuvieron los bonos argentinos permitió que las paridades se recuperen de niveles debajo de 30% a finales de abril hasta los niveles actuales de 38% en promedio. Los bonos globales operan con paridades de entre 40% y 39% mientras que los bonos de legislación internacional con vencimientos entre 2026 y 2028 tienen paridades que de entre 36% y 37%, similares a las paridades de los bonos mas largos de la curva de ley internacional.

Misma dinámica ocurre con los bonos de ley local, los cuales se recuperado notablemente, permitiendo que sus paridades alcancen niveles de 35% para el Bonar 2020, 38% para el Bonar 2024 y 36% para el DICA.

Sin embargo, y pese a esta notable mejora, analistas consideran que, a menos que se den novedades adicionales sobre el tema de la deuda, la recuperación podría estar alcanzando un techo.

Juan José Vázquez, head de research de Cohen explicó que, en promedio los bonos en dólares bajo ley NY están cotizando en valores levemente inferiores a la propuesta realizada por el Gobierno a los fondos la semana pasada valuándola a una exit yield del 12%, la cual finalmente fue rechazada y que habrá que buscar motivos que podrían llevar a que los precios de los bonos sean aún más altos que los actuales.

“Algunas de las causas que podrían hacer que los bonos suban aún más podría ser que el Gobierno se acerque más a las pretensiones de los fondos, valuando a exit yield del 12% las subas respecto al cierre del viernes serían entre 25% y 50%. Una segunda opción podría ser que el gobierno muestre un plan económico generando credibilidad de tal manera que la tasa de descuento sea menor. Actualmente negocian sobre una exit yield del 10% sin ninguna garantía que dicha tasa sea la que finalmente termine aplicando el mercado”, explicó Vázquez.

Con una visión similar, Juan Guma, analista de Capital Markets Argentina considera que el escenario de suba para los bonos sea tan obvio y que todavía hay riesgos de ver una corrección debido a la volatilidad en las negociaciones sobre el tema de la deuda.

“Por lo que se estuvo viendo en los últimos días en el mercado y la volatilidad de la misma negociación, con muchos rumores de un lado y del otro, creemos que al menos hasta que haya algo concreto, no le vemos demasiado apreciación adicional a las paridades. No creo que la suba sea un escenario obvio y creo que hay una probabilidad significativa de que algunas de las partes patee el tablero y que estos precios terminen siendo caros. El tema de la deuda ley local hay incertidumbre también ya que, si bien el Gobierno insistió en que ira por el camino del trato igualitario, aun no se sabe cuál será el destino de los bonos de ley local una vez que se resuelva el tema de la deuda de ley internacional”, sumó Guma.

Aun así, el humor entre inversores y analistas cambio hacia un tono un poco más positivo y con la expectativa de que el gobierno y acreedores podrían llegar a un acuerdo en el corto plazo. En el medio continúan las especulaciones y en ese sentido, algunos analistas consideran que podríamos ver una recuperación adicional antes de que finalmente se logre un acuerdo definitivo.

Julio Calcagnino, analista de Mercados de TSA Bursátil del Grupo Transatlántica entiende que el nivel de techo de las paridades de los bonos podría ser un poco más elevado respecto de los valores actuales y remarcó que la franja entre 40% y 45% depende más de la fluidez de las negociaciones, mientras que la franja entre 45% y 50% depende más de señales concretas en dirección a un acuerdo.

“El techo de las paridades, con los datos actuales, tendría que ubicarse en niveles entre un 45% y 50% condicional a que se mantengan y profundicen los contactos con los acreedores. Aún el mercado continúa asumiendo la posibilidad de un no acuerdo, que es lo que evita que los precios hayan mostrado una convergencia a las valuaciones de las distintas alternativas que propuso el gobierno. En este sentido, todavía falta un trecho para llegar a niveles de NPV de los nuevos bonos de u$s 50 en las planillas como parecería que pretenden los acreedores, aunque parte del camino ya fue recorrido”, afirmó el analista