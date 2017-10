Bonos soberanos argentinos permiten duplicar una inversión en sólo 12 años

El apetito de los fondos internacionales por la deuda argentina tiene un sustento: tasas de interés atractivas que, pese a ser más altas que las de la región, conllevan menos riesgo que el de bonos con igual rendimiento. Es que en la City aseguran que en los precios ya se descuenta una victoria de Cambiemos en las próximas elecciones y una pronta mejora en la calificación de la deuda.

De confirmarse estos pronósticos, los títulos subirían y por lo tanto se recortarían los rendimientos, No obstante, mientras tanto, los bonos locales permiten duplicar la inversión en 12 años, según un informe de MB Inversiones. En tanto, en Latinoamérica el promedio es de 17 años, mientras que en Estados Unidos, un mercado considerado libre de riesgo, es de 30 años.

El economista Jefe y autor del estudio, Nery Persichini, aclaró que para que la inversión se duplique en ese lapso de tiempo se deben atener al concepto de TIR, lo que implica tres supuestos muy restrictivos: tener la inversión hasta el vencimiento, reinvertir los flujos que paga el bono y en esa reinversión hacerla siempre con la misma tasa. En cuanto al título utilizado, Persichini tomó el bono a 10 años de EE.UU. y le agregó la prima del riesgo país que, según explicó, "da casi lo mismo que un bono que vence en 10 años, como el Bonar 2027, que está rindieron actualmente el 5,6%".

En las últimas ruedas la renta fija avanzó a paso firme, al punto de que el riesgo país cerró en los 348 puntos el viernes, 100 puntos menos que el valor registrado antes de la PASO y, a la vez, en mínimos desde 2007.

"El Bonar 2024 hace cuatro ruedas que sube. Solo en las últimas dos creció casi 2%, mucho para este tipo de activo, y ya tiene una TIR de 3,9%", dijo el director de Portfolio Personal, Augusto Posleman.

Si se toman los porcentajes de alzas acumuladas en lo que va del año, los bonos más largos crecieron hasta 36% y los cortos, por encima del 20%.

Teniendo en cuenta esta tendencia es que Persichini indicó que los títulos domésticos podrían duplicar la inversión en el mismo tiempo que Brasil, de 15 años. "Entonces hay que adelantarse. Existe esta perspectiva positiva entre los inversores, se espera que Argentina encare las reformas estructurales que el mercado pide, lo que llevará a que las tasas que ofrece hoy no se mantengan. La inversión tiene que ser ahora porque después será más caro".

Para Posleman, el parámetro para analizar la deuda local es compararla con el resto de la región: "Los índice de riesgo de Uruguay, Perú o Chile tienen 150 puntos básicos menos que Argentina. Es decir, hay espacio para que sigan bajando los rendimientos locales". No obstante, subrayó que para que se consolide este rumbo deberá haber una señal muy clara de hasta donde se atacará el déficit fiscal. "Si el mercado no ve con claridad una intención de que Argentina achicará el déficit fiscal no veo que el riesgo país descienda a los niveles que tienen otros países de la región".

Según MB Inversiones, el promedio de riesgo país de Brasil, Chile, Colombia, Perú y Uruguay es de 179 unidades.

De todas formas, en este contexto, el director de Portfolio Personal cree que habrá "muchas nuevas emisiones tanto de deuda soberana, provincial y corporativa, porque se aprovecharán este momento de baja del riesgo país y apetito por los bonos argentinos".