Bonos se desploman hasta 30% en dólares y el riesgo país crece un 5% que lo llevan a 905 puntos

Los bonos que cotizan en dólares se hundían entre 16% y 30% en la plaza de Nueva York, en sintonía con la reacción que esperaban los operadores.

Este movimiento se trasladó al riesgo país, el indicador del JP Morgan creció a 905 puntos, poco más de un 5%, aunque se espera que siga por ese rumbo hasta, al menos, superar la barrera psicológica de las 1000 unidades.

De hecho, en la City señalaron que este indicador no estaría actualizado, por lo que se vería un valor superior más cerca del cierre del mercado. Según los cálculos de una fuente que prefirió el anonimato, con este derrumbe de los bonos, el riesgo país debería estar rondando los 1600 puntos. Restará ver cuándo se sincerará el número.

En la última rueda, el riesgo país se había recuperado un 4%, lo que le permitió ceder a 860 unidades.

Por otra parte, en los Credit Default Swap (CDS), los seguros que utilizan los inversores por si los t´tiulos caen en default, se percibe también el nerviosismo. En este mercado se registró un salto notable: el CDS a 5 años había quedado en el viernes en los 995 puntos, pero hoy el valor se duplicó, ya que valía 1868 unidades.

La opinión de la City

"Los bonos están hasta 30% abajo. Deben haber recuperado un 1% algunos, pero esto es todo; siguen flojos", dijo Martin Saud, senior trader de Balanz.

En la misma línea, otra fuente del mercado, opinó: "Desde ayer a las 22 horas que nada tiene precio".

En tanto, Flavia Matsuda, coordinadora de research de InvertirOnline.com, comentó que la renta fija todavía puede sufrir más golpes: "Esperaría a ver si hay alguna novededad. No veremos un rebote hasta que no haya algun dato concreto. En momentos así suele haber una sobrerreacción; cuando entra en pánico toca un piso y hay un rebote, pero no sabemos cuándo puede ser".

En cuanto a la tasa de retorno, la del Bonar24 se ubicaba en un disparatado 35,75%, mientras que la Tir del Discount con ley local, estaba en 18,28%.