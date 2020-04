Bonos: se amplia el spread de legislación por miedo a que los de ley local sufran reestructuración forzada

Los inversores siguen buscando refugio legal en bonos de legislación internacional ante riesgos de un default. Así, el diferencial por paridad de las distintas legislaciones continua en niveles elevados. Analistas advierten sobre riesgos de nuevos eventos crediticios sobre la deuda ley local si es que falla las negociaciones con la deuda ley Nueva York (NY). Analistas advierten que hay mayores riesgos de nuevos reperfilamientos o de hasta un canje forzoso si no prospera la negociación con acreedores externos.

Bonos del tramo corto de la ley local como pueden ser el caso del Bonar 2020, este opera con una paridad de 25%. En el tramo medio, como el Bonar 2024, la paridad es del 28% mientras que en la parte más larga, como el caso del DICA o el PARA, se observan paridades de 24% y 25% respectivamente. Si se analizan las paridades de los bonos ley internacional de los bonos cortos, estas se ubican en niveles de 29%, es decir, 400 puntos más elevado que el Bonar 2020. En el caso de los bonos ley internacional a 2022 y 2023, estos muestran paridades de 29% y 30%, es decir, hasta 200 puntos básicos más que el Bonar 2024. Finalmente, en la parte larga, las paridades de bonos ley NY se ubican en 37% para el DICY y 32% para el PARY, es decir, entre 300 y 700 puntos más que los bonos ley local. Los bonos a 2046, 2048 y el Centenario operan con paridades de 200 a 300 puntos básicos más elevado respecto de lo que lo hace la curva ley local.

De esta manera, el mercado sigue viendo en los bonos ley internacional como un refugio legal en medio de la negociación de la deuda. A su vez, algunos analistas consideran que se está dando un salto hacia la deuda de legislación internacional por el temor de que, sino se llega a acordar con bonistas internacionales, el Gobierno puede hacer uso de sus facultades y reestructurar la deuda ley local unilateralmente. Si bien el Gobierno dijo que espera dar igual tratamiento a ambas legislaciones, el temor entre inversores va en aumento.

Los analistas de Delphos Investment señalaron en un informe que el anuncio del no pago de los cupones de los bonos globales, y el decreto prohibiendo al ministro la modificación de las condiciones del canje, los bonos eliminaron el rally visto tras la presentación de Martín Guzmán y el spread por legislación volvió a valores máximos. A su vez, desde la consultora remarcan que el igual tratamiento a ambos tipos de instrumentos permanece como una incógnita.

“Si no hay acuerdo internacional, los bonos ley local serían unilateralmente canjeados por nuevos bonos con características similares a las ofrecidas en el canje global, remontándonos al período 2001 a 2005 cuando teníamos instrumentos locales "performing" y globales en "default". Esta es una posibilidad que hay que evaluar en el caso de que no se mejore la propuesta internacional”, advirtieron.

El economista Fernando Marull, director de la consultora que lleva su nombre coincide al remarcar que hay altas chances de que se de un reperfilamiento de la deuda ley local si falla el canje de la ley internacional.

“Hay altas chances ya que van a querer mostrar que hicieron una oferta y que del otro lado no se actuó de buena fe y no se la aceptaron. A partir de la presentación de la oferta se abren varias partes. Dentro de la ley Nueva York, tomarán en cuenta a los que aceptaron para mostrar una cierta adhesión. Luego estarán los que no aceptaron la propuesta. De esta manera, si fracasa el canje internacional, es esperable que se lo impongan a los bonos ley argentina. Las Letes y Bonar 2024 ya están reperfilados y no hay mucha opción. Así, pueden mostrar un grado de aceptación alto incluyendo algunos que entraron en el canje junto con los bonos ley argentina”, afirmó Marull.

ESPERANDO ALGÚN EVENTO CREDITICIO

Mas allá de que si el desenlace final sea una reestructuración forzosa o no, las chances de que el Gobierno tenga que llevar a cabo algún evento crediticio adicional seria mayores. analistas consideran que es probable esperar que, en vez de que se den canjes forzosos, que veamos nuevos eventos crediticios más bien asociados a posibles reperfilamiento.

Diego Falcone, head estratega de Cohen remarcó que por ahora el escenario es que hay un igual tratamiento entre ambas legislaciones y que, si se demora o complica las negociaciones con la deuda ley extranjera podría haber nuevos reperfilamientos.

“Actualmente hay un diferencial por legislación ya que, quien quiere litigar, con un bono de ley Nueva York puede hacerlo mientras que en un bono ley local no puede. Así, quien quiera litigar va a estar más protegido con la ley internacional. Me cuesta ver que, si hay un default el Gobierno lance un canje forzoso. Es probable que reperfilen la deuda hasta tener un acuerdo con los inversores internacionales. Es decir, tendrán en ´stand by´ con los bonos ley local hasta que se pueda cerrar con los acreedores de bonos globales”, señaló Falcone.

A su vez, el estratega de Cohen entiende que si se avanza en una reestructuración forzada para los bonos ley local si es que la deuda ley internacional cae en default seria un error.

“Creo que impongan un bono nuevo no ganarían nada ya que impondrían condiciones las cuales no sean las finales para las que si impusieran los bonos ley Nueva York. Dar un bono con un canje y luego dar uno mejor a los inversores internacionales terminaría destruyendo el mercado local, el cual es el único que se va a poder acudir hasta tanto no se cierre el tema de la deuda ”, explicó Falcone.

Con una visión similar, Juan Manuel Franco, economista de Grupo SBS considera que el diferencial de paridades por legislación refleja que el inversor se siente más protegido pudiendo reclamar por su derecho al cobro en los juzgados internacionales, y generalmente aparece cuando el riesgo de default es relevante. A su vez, no cree que la ampliación del diferencial responda a riesgos de reestructuración forzosa por parte del Gobierno.

“Con respecto al canje de los bonos en dólares bajo ley local, consideramos que podría haber una propuesta con lineamientos similares a la que recibieron los acreedores externos. No vemos que sea necesario hacer una modificación unilateral ya que lo más urgente para el gobierno era reperfilar los vencimientos de capital y eso ya lo hicieron hace algunas semanas”, cerró el economista de Grupo SBS.

Martin Saud, senior trader de Balanz entiende que el diferencial de leyes corresponde básicamente a dos cuestiones. En primer lugar, puede haber un trato unilateral pero porque la ley local puede ser la variable de ajuste si el acuerdo con los de ley New York no es suficiente para que la deuda sea sustentable y de esta manera tener una quita mucho más fuerte en valor presente en los ley local.

En segundo lugar, Saud señaló que otro punto que considera relevante para este diferencial de leyes es que luego de la reestructuración, Argentina va a seguir teniendo una probabilidad de default alta por lo que seguirá habiendo un diferencial de precios importante entre las dos leyes.