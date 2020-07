Bonos revirtieron las caídas iniciales y acciones retrocedieron hasta 7% en Wall Street

La deuda argentina abrió a la baja el jueves y parecía encaminarse a continuar con el ajuste que viene llevando en los últimos días. Sin embargo, cambió la tendencia hacia la tarde y cerró con mayoría de avances, aunque leves.

Los Adrs, papeles argentinos que cotizan en el exterior, en cambio siguieron la tendencia de los mercados financieros externos y mostraron caídas de hasta casi el casi 7,5%. El índice Merval por su parte, trepó 1% en pesos, hasta los 49.405 puntos. Sin embargo, medido en dólares retrocedió 1,5%.

Todos los tramos de la curva argentina de deuda habían iniciado la jornada operando a la baja. Pero revirtieron la tendencia y en la parte corta de la curva se vieron mejoras ligeras con el Global 2021, 2022 y 2023 subiendo 0,48%, 0,47% y 0,67% respectivamente. En la parte media de la curva también se observaron alzas para el Bonar 2026, 2027 y 2028 que treparon 0,52%, 0,67% y 0,95% respectivamente.

Por último, en el extremo más largo de la curva se presentaron avances menos abultadas con los bonos a 2046, 2048 y 2117 creciendo 0,28%, 0,5% y 0,15% respectivamente.

En línea con la baja de los bonos, el riesgo país cerró neutro en 2276 puntos.

Si bien el contexto global se muestra adverso para la renta fija argentina, la falta de avances en relación a la deuda es el generador de dudas mas importantes en los inversores de renta fija argentina.

Los analistas de Portfolio Personal Inversiones explican que el mercado local se sigue moviendo en un marco de alta incertidumbre y que aun resta entender los próximos pasos del Gobierno de cara a la última contrapropuesta presentada por los tres principales grupos de acreedores .

“Hasta el momento, las recientes declaraciones del Ministro de Economía, y del propio presidente, Alberto Fernández , demostraron cierta inflexibilidad a salvar al menos la diferencia económica. Aun así, se entiende que las negociaciones por ahora se mantienen, y se sigue apuntando a una posible nueva prórroga (hasta el 28 de agosto) que puede llegar a abrir la puerta a otra enmienda de la oferta hoy vigente. Recordemos que la contrapropuesta (conjunta) de los acreedores se estima en unos u$s 56,5 a una exit yield del 10%, alcanzando un diferencial de únicamente u$s 3 con la oferta del Gobierno”, afirmaron.