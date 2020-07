Bonos en la mira: los avances con acreedores acercan la mejora de rendimientos a 10%

La última contrapropuesta de los acreedores al Gobierno nacional por la reestructuración de la deuda fue entendida como un paso positivo para acortar las distancias.

La propuesta de los acreedores la valúan en unos u$s 56 a una "exit yield" del 10% y la del Gobierno ronda los u$s 53, dejando a sólo u$s 3 de diferencia una postura y otra.

Es decir, las puntas están lo suficientemente cerca como para pensar en que debería haber un acuerdo total con acreedores, sin embargo, aun resta dar ese paso final y todo dependerá del Gobierno.

El hecho de que la distancia sea tan corta permite generar especulaciones sobre la posibilidad de que el acuerdo con los acreedores termine siendo total, es decir, sin dejar holdouts que puedan trabar la negociación o reclamar en los juzgados de Nueva York.

Francisco Velasco, head de research de Banco Mariva entiende que con esta nueva contrapropuesta hay menos chances es de un deal parcial, porque dado el rechazo de un grupo más grande que tiene más de un tercio de los montos elegibles, parece difícil llegar a los umbrales mínimos de participación de la oferta del Gobierno.

“Creo que en este contexto aparecen como los escenarios más probables los que están en los extremos. El positivo sería si el Gobierno negocia algo de la diferencia económica y las diferencias legales pendientes y llega a una oferta consensuada", opinó Velasco.

"Alternativamente puede seguir con la oferta actual y corre el riesgo de no llegar al umbral de participación para ejecutar la transacción, y ahí se abre paso a lo desconocido. Reaccionaría volviendo a la mesa de negociación o pateando el tablero", agregó el directivo de Mariva.

Con una visión similar, Nicolas Max, head de asset manangement de Criteria explica que con esta propuesta conjunta por parte de los acreedores, la Argentina está más cerca que antes de llegar a un acuerdo con los acreedores.

“Aún hay un par de puntos por subsanar aunque vemos que estamos más cerca de lo que estuvimos en todo el proceso de negociación. En ese sentido, seguramente tendremos mayorías que permitan disparar cláusulas de acción colectiva permitiendo alcanzar un canje total o casi total. Es decir, aumenta la posibilidad de que la tasa de salida de la Deuda sea más cercana al 10% que al 12%”, dijo Max.

Una cuestión política

Ahora bien, pese a que el distanciamiento entre una postura y la otra se haya reducido, aun resta dar ese paso final para que el tema de la deuda quede finalmente saldado. Se espera que ese paso sea dado por el gobierno , dejando a que el tema de la deuda sea finalmente una cuestión política.

Así lo explican los analistas de Delphos Investment, quienes remarcaron el paso constructivo dado por el grupo duro de bonistas incrementa las probabilidades de un "deal al 100%", el cual ahora pasó a depender del Gobierno.

“La decisión es política, y si prima la razón debería haber un acuerdo a mitad de camino de la diferencia actual. En este marco, mantenemos nuestra visión constructiva sobre la deuda en dólares argentina, entendiendo que las bajas son oportunidades de compra. La relación riesgo/retorno es muy atractiva”, señalaron.

Alejandro Kowalczuk, head de asset management de Argenfunds coincide con los demás analistas al remarcar que el hecho de que las puntas estén a solo u$s 3 de distancia coloca a la negociacion en una posición más cerca de alcanzar un acuerdo.

“El que más cedió fue la Argentina y en mi opinión será el que tendrá que volver a ceder para poder alcanzar finalmente un acuerdo. Si bien algunos pensaban que la pandemia y la cuarentena nos podría jugar a favor para que los acreedores ´entiendan las limitaciones de la Argentina´, la realidad es que una cuarentena temprana nos ubica en una situación de mayor debilidad y hace al acuerdo más necesario que antes", opinó.

Ya no se puede pensar en recuperar la caída del PBI de este año sólo con gasto público financiado con emisión monetaria -apunta el head de asset management de Argenfunds-, será necesario llegar a un acuerdo con el FMI, acceder a créditos de organismos multilaterales y posibilitar que sector privado vuelva a acceder al crédito internacional en mejores condiciones para dinamizar la inversión”.

Adrián Yarde Buller, economista jefe de Grupo SBS coincide con Kowalczuk al remarcar que la última propuesta de los acreedores terminó de confirmar que la distancia entre lo que piden los bonistas y lo que plantea el gobierno es mínima, unos u$s 3 a una tasa de descuento del 10%.

“Todo indica que deberíamos ver un acuerdo entre el gobierno y los acreedores, algo que ya está bastante descontado por el mercado. Ahora que la incertidumbre alrededor de las características de los bonos nuevos está prácticamente despejada, las perspectivas de recuperación para los bonos van a depender principalmente de la famosa “exit yield”. En este sentido, creo que hoy se está descontando un rendimiento en torno al 13% para lo que serían los bonos reestructurados, aunque si el gobierno logra encadenar un canje exitoso con una serie de medidas que permitan imaginar una recuperación económica esa tasa podría ser menor”, afirmó.

En cuanto al momento en que se concrete el acuerdo, Kowalczuk lo ubica cerca del 4 de agosto, fecha limite para aceptar las nuevas condiciones impuestas por el Gobierno.

“Creo que el gobierno podría esperar para que el anuncio positivo no quede opacado por el contexto de pandemia, por lo que no descarto que se corra el deadline del 4 de agosto para septiembre”, estimo el especialista

Potencial bonos con acuerdo total

Resulta determinante que el Gobierno no deje holdouts en la negociacion de la deuda para que el riesgo país efectivamente pueda apuntar a niveles mas racionales y de acuerdo con los valores en los que se registran en otros mercados emergentes. Actualmente, el riesgo país de Argentina es 5.5 veces más elevado que el promedio del de los mercados emergentes y es el riesgo más alto en su categoría.

Si el resultado del canje resultara parcial, los analistas estiman que el riesgo país podría bajar al nivel de países de alto riesgo como Sri Lanka que tiene un riesgo país de 1255 puntos básicos. Pero si el resultado del canje fuese total, el riesgo país podría ser menor, en un rango de entre 700 a 600 puntos.

En otras palabras, si el canje es total, los bonos tendrían una tasa de salida (exit yield) de entre 8% y 10% mientras que si es parcial se verían tasas superiores al 10% y hasta el 12 por ciento.

Como referencia, bonos de Kenia, Nigeria, Egipto tienen un spread respecto de la tasa americana a 10 años de entre 700 y 740 puntos básicos. Niveles de 700 a 600 puntos se observan en países como Ucrania, Bielorrusia y Turquía. Y, finalmente, entre 500 y 400 es el spread de países como Senegal, Costa de Marfil, Sudáfrica u Honduras.

Nicolas Max, head de asset management de Criteria quien entiende que el valor de la exit yield dependerá de distintos factores que reflejen el éxito o fracaso en las negociaciones.

Tener una exit yield de entre 10% y 12% es una discusión teórica y mucho va a tener que ver factores como el nivel de aceptación al canje. Si la Argentina logra un nivel de aceptación alto, fuerza las cláusulas de acción colectiva, muy probablemente rinda 10% e incluso hasta algo menos.

Si en cambio, el nivel de aceptación del canje es menor digamos del 50 al 70%, es más probable que estemos cotizando más cerca del 12% y hasta con chances de que la curva tome forma invertida por riesgo de que holdouts traben eventualmente los pagos para los bonos nuevos”, afirmó Max.

Dado este escenario, y analizando el potencial de suba de los bonos si la tasa de descuento fuese del 10%, Alejandro Kowalczuk, head de asset management de Argenfunds entiende que, de llegarse a un acuerdo deberá evaluarse cuanto más o menos es la capacidad de cumplimiento de la Argentina comparada por ejemplo con enero de 2018, cuando se colocar deuda a 10 años al 6% y a 30 años al 6,95%, teniendo en cuenta que la capacidad y voluntad de pago no depende de un solo gobierno, sino de sucesivos gobiernos de diferente signo político.

“Considerando la oferta Argentina y tomando como tasa de descuento el 10% que se habla hoy, tenemos retornos esperados de entre el 22% y 39% dependiendo del bono del que se parta y por cual se canjee, pero al menos esbozar un plan económico de largo plazo, tener un presupuesto y/o que en las elecciones de 2021 se dé un rebalanceo del poder político, puede llevar a compresiones de tasa de interés y resultados adicionales, pero claramente lo opuesto también aplica”, proyectó el especialista.

Estos números son similares a los cálculos llevados a cabo por Juan Cruz Lekovic, CFA. Tomando los precios de la renta fija argentina de comienzo de semana, el potencial de los bonos argentinos en función de la última propuesta de los acreedores valuadas al 12% es de 17% para los bonos ley local y de 16% para los bonos ley NY. Si en cambio, dicha propuesta se la valúa al 10%, el potencial sería del 38% para los bonos ley local y del 36% para los bonos ley NY.