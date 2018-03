Bonos corporativos pueden ofrecer tasas de entre 7% y 8% en dólares

Ante la expectativa por un posible recorte en las tasas de las Letras del Banco Central, muchas empresas se empiezan a preparar para emitir bonos corporativos en el mercado y aprovechar el financiamiento barato.

De hecho, desde Research for Traders estiman para este año un ingreso de entre u$s 2.500 y u$s 3.000 millones por la emisión de este tipo de bonos y aseguran que las energéticas son una de las más interesadas a la hora de emitir deuda para financiarse.

“Muchas empresas necesitan financiar gastos de inversión y, en particular aquellas reticentes a emitir acciones, podrían abrir la ventana del financiamiento vía obligaciones negociables”, dijo Nery Persichini, economista de Inversor Global.

¿Qué son las ONs?

Las obligaciones negociables (ONs) son títulos de deuda privada que incorporan un derecho de crédito que posee su titular respecto de la empresa emisora. De este modo, el inversor que adquiera este título se constituye como acreedor de la empresa con derecho a que le restituyan el capital, más los intereses convenidos en un período de tiempo determinado.

La oportunidad para el inversor

Para Persichini, las ONs que están por emitirse lucen atractivas para los inversores que busquen una rentabilidad algo mayor a la de los bonos soberanos. “Cómo estos constituyen el benchmark o piso de tasas, las empresas deben ofrecen su deuda a una tasa superior”, explicó.

En esta línea, Leonardo Chialva de Delphos Investment indicó que una vez reducido el riesgo soberano, las compañías tendrán la oportunidad de emitir. En este caso, afirmó que hay que prestar atención a los emisores porque cada sector económico es diferente y, en consecuencia, cada sector ofrece diferentes tipos de plazos y tasas.

“La opinión de las calificadoras pasa a ser más relevante, ya que le permite al inversor asemejar esa empresa al riesgo nacional. Mejor calidad de las finanzas de la compañía le permitirán acercarse al riesgo del soberano”, indicó Chialva.

Respecto al rendimiento de esta inversión, Persichini estimó que según el rating de la firma emisora “los inversores podrían obtener tasas de entre 7% y 8% en dólares en el mediano plazo”. Sin embargo, remarcó que “las ONs requieren un capital mínimo elevado para invertir y no son accesibles para los pequeños ahorristas”.

De acuerdo con información que dio hoy El Cronista, dentro del sector energético, Pampa Energía y Edenor se perfilan como aquellas que podrían emitir deuda en los próximos meses.

Gabriel Zelpo, economista jefe de Elypsis, destacó en este sentido que el energético es “uno de los sectores más atractivos y con mayor dinamismo para la economía en los próximos meses” y que la Argentina buscará dar buenas condiciones para que las empresas puedan emitir.