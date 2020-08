Bonos caen hasta 3% ante posibilidad de que el Gobierno deje las negociaciones con acreedores

Tal como se esperaba, la posibilidad de que el Gobierno se aleje de la mesa de negociación con los acreedores no fue bien recibida por el mercado. Es que luego de que se conociera la baja adhesión a su última propuesta, el Ejecutivo se mostró decidido a no mejorar su oferta ni a estirar los plazos de la negociación, postura que aleja la posibilidad de que el país salga del default en el que ingresó el pasado 22 de mayo.

La respuesta de los inversores no se hizo esperar. Los bonos soberanos en dólares emitidos bajo ley extranjera se tiñeron rápidamente de rojo este lunes y retrocedían entre 1% y 1,4% a lo largo de toda la curva. El panorama no lucía mejor para los títulos en dólares emitidos bajo ley local. Allí los deterioros eran de entre 1,7% y 3,2%, encabezados por el Discount y el Bonar 2037 (AA37).

Los bonos en dólares ley Nueva York, en rojo. Fuente: Bloomberg.

Este nuevo deterioro de los bonos en dólares provocaba una nueva suba del riesgo país. El índice que mide JP Morgan trepaba 47 unidades y volvía a superar así los 2300 puntos básicos.

El riesgo país, al alza. Fuente: Rava

Si bien la reacción inicial del mercado es inequívoca, desde Portfolio Personal Inversiones (PPI) recordaron que las negociaciones al parecer se mantienen abiertas. "A más de 100 días desde la primera presentación oficial del canje de deuda de ley extranjera, no parece haber aún un acuerdo que garantice el "éxito" del Gobierno. No obstante, y como buen punto, las negociaciones al parecer se mantienen abiertas y no se rompieron. La "pelota" está, claramente, del lado del Gobierno. Mientras tanto, a sólo un día de que finalice el plazo de la oferta de reestructuración, con las últimas declaraciones de Guzmán, el mercado ya descuenta una nueva prórroga al próximo 28 de agosto", expresó la firma en un informe.

"De extenderse la fecha de aceptación del canje más allá del 4 de agosto sería una buena señal que el Gobierno busca seguir negociando con los bonistas para lograr un acuerdo en los próximos días, donde las diferencias económicas y legales entre la partes no son tan distantes", estimó Roberto Geretto economista de Banco CMF en declaraciones a la agencia Reuters.

Acciones en rojo

Mismo comportamiento exhibía la renta variable local. A contramano de Wall Street, cuyos índices de referencia trepaban entre 0,6% y 1%, los adrs locales mostraban mayoría de caídas. Cedían un 0,8% en promedio, y anotaban pérdidas de hasta 4,2% encabezados por los papeles de IRSA.

Mayoría de caídas para las acciones locales en Wall Street. Fuente: Rava.

La tendencia también se replicaba en la plaza bursátil local. El S&P Merval caía un 0,43% este lunes, hasta los 49.034 puntos.