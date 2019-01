Bolsas externas, sacudidas por menor previsión de ingresos de Apple

Las principales bolsas del mundiales abrieron hoy en baja después de conocerse un recorte de ingresos de Apple, que se suma al malestar preexistente por los temores de que se desacele el crecimiento de la economía global.

El primer recorte en la previsión de ingresos de Apple en casi 12 años provocaba desplomes en las bolsas europeas hoy, siendo el sector tecnológico el más afectado, con los fabricantes de chips que suministran al fabricante del iPhone cayendo con fuerza.

El gigante tecnológico redujo sus previsiones del primer trimestre de 2019 a u$s 84.000 millones, quedando por debajo del rango de entre u$s 89.000 millones a u$s 93.000 millones que se habían pronosticado anteriormente.

Apple culpó a una serie de factores por la reducción de la orientación, incluida la debilidad en la economía de China y los ingresos decepcionantes del iPhone.

La noticia amplió los temores de una desaceleración en el crecimiento global, así como los efectos de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China sobre las ganancias corporativas.

En España, el número de desempleados registrados en las oficinas de los Servicios Públicos de Empleo bajó en el ejercicio 2018 en 210.484 personas, con un ritmo de reducción interanual del 6,17%, según el ministerio de Trabajo. Así, la cifra total de desempleados a finales de 2018 se situó en 3.2 millones de personas, manteniéndose en sus niveles más bajos de los últimos nueve años.

Por otra parte, el ministro de Economía alemán, Peter Altmaier, dijo en una entrevista publicada hoy que la retirada del Reino Unido de la Unión Europea plantea un riesgo económico, aunque agregó que espera que el crecimiento en Alemania continúe.

Mercados en rojo

El índice paneuropeo STOXX 600 bajaba un 0,7% y se unía a las ventas masivas en Asia.

Datos de Investing.com

Las acciones de Apple en Frankfurt retrocedían un 8,9%, después de que el gigante tecnológico recortara su previsión de ingresos, culpando a las débiles ventas de iPhone en China, cuya economía se ha visto afectada por una prolongada guerra comercial con EE.UU.

Los fabricantes de chips que suministran piezas a Apple eran los más afectados. Las acciones en AMS, que provee de sensores de reconocimiento facial utilizados en los últimos iPhone, caían un 19,4%, el peor valor del STOXX.

Por su parte, el panorama para los futuros de Wall Street no es mucho mejor. Las tecnológicas aglomeradas en el nasdaq composite marcan un fuerte descenso de 2,78%, a horas del arranque de la jornada bursátil.

Datos de Investing.com

Y en Asia, los números no fueron mucho mejor, pero cerraron más equilibrados: