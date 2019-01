Bolsas externas continúan en rojo por temor a crisis económica global

Las principales bolsas europeas desarrollan la primera jornada de la semana en baja, el día está signado por la incertidumbre que despiertan algunos datos económicos del mundo. Por ejemplo, mañana, el Parlamento británico votará el acuerdo de salida del país de la UE propuesto por la primera ministra, Theresa May. El consenso espera que el Parlamento rechace esta propuesta. Y, a partir de ese momento, se abre una nueva pesadilla para May.

Por otro lado, las exportaciones de China fueron las que más cayeron inesperadamente en dos años en diciembre, mientras que las importaciones también se contrajeron, lo que apunta a una mayor debilidad en la segunda economía más grande del mundo y al deterioro de la demanda mundial.

Con la incertidumbre a flor de piel, los principales mercados europeos registran bajas que hasta superan el 1%:

Los mercados europeos ceden con caídas de hasta 0,70%.

En Europa, golpea a votación del Brexit. La primera ministra británica, Theresa May, hará un último esfuerzo para convencer a los legisladores rebeldes de que respalden su acuerdo de divorcio Brexit, advirtiendo que la salida del Reino Unido de la Unión Europea está ahora en peligro.

May hará una declaración hablará ante el parlamento e intentará que los legisladores continúen su debate sobre su acuerdo con Brexit, informó Sky News. El camino futuro del Brexit es incierto, ya que es probable que el parlamento rechace mañana el acuerdo de mayo pasado.

Los posibles resultados incluyen un acuerdo de último minuto, una salida desordenada, un nuevo referéndum o permanecer en el bloque.

Bolsas de Nueva York

Tal como estaba previsto, por el comportamiento en rojo que habían tenido los futuros de Wall Street, los mercados abrieron en negativo. El Dow Jones pierde un 0,59%; el S&P 500, un 0,79% y el Nasdaq, un 0,89%.

De esta forma, Wall Street también retrocede, como Europa y Asia, tras el mal dato de balanza comercial de China. Las exportaciones chinas descendieron un 4,4% interanual en diciembre, en los que es su lectura más baja desde julio de 2016, frente al 3,0% que esperaban los analistas. Las importaciones también cayeron un 7,6% interanual frente a una subida esperada por el consenso de analistas del 5,4%.

“Eso significa que la actividad económica está perdiendo tracción rápidamente, más rápidamente incluso de lo que nosotros esperábamos, a pesar de que nos contamos entre los menos optimistas del mercado con respecto a la desaceleración en China", indicaron los expertos de Bankinter.

Presentan resultados en Wall Street

Hoy comienza de manera oficial la temporada de presentación de resultados del cuarto trimestre de 2018 en EE.UU., con la presentación de la banca de inversión. Ya presentaron sus cuentas el Citi, y mañana lo harán JP Morgan y Wells Fargo.

Citi superó las expectativas de ganancias del cuarto trimestre, pero no de ingresos. Obtuvo un beneficio de u$s 4.310 millones, o u$s 1,64 por acción en el cuarto trimestre de 2018, lo que contrasta con las pérdidas de u$s 18.890 millones del mismo periodo del año anterior, que incluían un cargo adicional de u$s 22.600 millones relacionado con la reforma fiscal.

Los ingresos totales del banco se redujeron un 2% en el último trimestre de 2018, hasta los u$s 17.120 millones, desde los 17.500 millones anteriores, por debajo del consenso de FactSet que anticipaba que los ingresos del banco se mantuvieran estables.

También en Estados Unidos se publicará el Libro Beige de la Fed que servirá para preparar la reunión del próximo 30 de enero y datos del sector inmobiliario que previsiblemente continuarán reflejando la contracción del sector. En materia de consumo, conoceremos las ventas minoristas de diciembre.

En el mercado de materias primas, los precios del petróleo logran reducir levemente sus descensos. El Brent de referencia en Europa cede un 0,63%, hasta los 60,10 dólares por barril, al tiempo que el West Texas estadounidense se deja un 0,78%, hasta los 51,14 dólares.

Mercados de Asia

Las bolsas asiáticas arrancan la semana con caídas, extendiendo el declive del viernes en Wall Street e influenciadas por los datos de comercio de China, que dejaron una caída en las exportaciones del gigante asiático.

Hoy volvieron a publicarse datos macro de la segunda potencia mundial que no convencen al mercado y que serían los causantes de las caídas en los futuros estadounidenses.

La contracción en las exportaciones chinas intensifica los temores a una desaceleración del país asiático. Las importaciones cayeron un 7,6% interanual en diciembre mientras que los analistas habían previsto un 5%. Por su parte, las exportaciones cayeron inesperadamente un 4,4%, desafiando las proyecciones de ganancias del 3%.

El mercado está muy susceptible a este asunto después de que, desde que arrancara el año, se hayan publicado varios datos negativos en China en medio del temor, cada vez mayor, de una desaceleración en el crecimiento mundial.