Bolsas europeas bajan por temor a que las tensiones afecten el crecimiento global

Las principales bolsas europeas abrieron hoy con leves bajas, ante el temor inversor a que el aumento de las tensiones geopolíticas y comerciales impacte negativamente en el crecimiento económico global en el corto plazo.

La fuerte advertencia que anoche hizo el presidente Donald Trump a Irán aumenta el temor. El presidente norteamericano amenazó en su cuenta de Twitter al líder de Irán, Hassan Rouhani, con "nunca volver a amenazar" a Estados Unidos o "sufrirá las consecuencias".

To Iranian President Rouhani: NEVER, EVER THREATEN THE UNITED STATES AGAIN OR YOU WILL SUFFER CONSEQUENCES THE LIKES OF WHICH FEW THROUGHOUT HISTORY HAVE EVER SUFFERED BEFORE. WE ARE NO LONGER A COUNTRY THAT WILL STAND FOR YOUR DEMENTED WORDS OF VIOLENCE & DEATH. BE CAUTIOUS!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 de julio de 2018