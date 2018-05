Bolsas en rojo: desconfianza en Italia revive el temor sobre la Eurozona

Las disputas políticas en Italia desencadenaron la desconfianza del mercado mundial al punto de que los inversores volvieron a poner bajo la lupa la viabilidad de la Eurozona. Así, tanto las bolsas de Europa como las de Wall Street o América latina cedieron ante el temor de la llegada de una nueva crisis global.

La desconfianza se desató luego de que, en la subasta de letras a seis meses de ayer, el Tesoro italiano pagara el interés más alto en más de cinco años. El fracaso de la subasta está ligado al temor de los inversores; creen que las perspectivas de nuevas elecciones en Italia se interpretarán como un plebiscito en torno a la pertenencia del país a la zona euro.

En Estados Unidos las pérdidas las lideró el Dow Jones: cayó 1,6%, su mayor retroceso porcentual en un mes. En tanto, el S&P500 abrió por debajo de su promedio móvil de 100 días, un nivel técnico clave, para luego cerrar 0,25% abajo. En la región los más golpeados fueron Brasil, Chile y Argentina, sus índices descendieron 4,1%, 1,4% y 1,15%, respectivamente.

Más temprano, en el Viejo continente, la bolsa italiana se hundió 2,7% y tocó un mínimo en 10 meses. A su vez, las acciones de los bancos italianos se derrumbaron un 4,9%, golpeados por una liquidación de bonos soberanos que hizo que los títulos públicos sufrieran la peor jornada en más de 25 años. Es un mercado que está totalmente en pánico, dijo Giuseppe Sersale, un gerente de fondos de Anthilia Capital Partners, dado que existe una falta total de confianza en el panorama de las finanzas públicas italianas.

Además, en Europa también hubo caída generalizadas, salvo por las bolsas de países donde el euro no es la moneda oficial, como Suiza o Inglaterra.

Producto del fortalecimiento del dólar, cayó la moneda común: el euro cedió a u$s 1,16, valores que no se veían desde noviembre de 2017; incluso tocó mínimos en 10 meses al operarse en u$s 1,151.

Más precisamente, los bonos del Tesoro de Estados Unidos fueron el refugio de los inversores. Así fue como, debido a la fuerte demanda de los bonos a 10 años, subió el precio, por lo que el rendimiento cayó al 2,78%, su nivel más bajo desde principios de abril.

Italia vendió el importe esperado de 5.500 millones de euros en letras con vencimiento en noviembre de este año. a una tasa media del 1,213%, frente a la tasa negativa del 0,421% de la subasta anterior, de finales de abril. Se trata del interés más alto para este vencimiento desde febrero de 2013. No obstante, el Tesoro italiano se enfrenta a una prueba todavía mayor mañana, cuando venderá hasta 6.000 millones de euros en bonos a 5 y 10 años, y también un bono con interés flotante.

Los inversores vienen impulsando los costos de la deuda italiana desde que la coalición de partidos antisistema del país intentó formar gobierno sin éxito; temen que una campaña electoral polarizada desemboque en un nuevo gobierno euroescéptico.