Bolsas de Nueva York y Chicago entran en la puja por el mercado londinense

Las bolsas de Nueva York y de Chicago están estudiando la posibilidad de hacer una oferta por la bolsa de Londres, que a su vez está ultimando los detalles de un acuerdo de fusión con Deutsche Börse, el gestor de la bolsa de Fráncfort.

La compañía Intercontinental Exchange (ICE), el gestor de la Bolsa de Nueva York (NYSE), confirmó ayer en un comunicado que está considerando la posibilidad de entrar en la puja por el grupo London Stock Exchange (LSE).

Sin embargo, aclaró que todavía no se ha producido ningún tipo de acercamiento a la junta directiva del grupo británico y subrayó que en estos momentos tampoco tiene certeza de que al final termine haciendo una oferta.

Al parecer, LSE ha tomado nota del posible interés de ICE y confirmó que aún no ha recibido ninguna propuesta, tras lo cual reiteró que sus conversaciones con Deutsche Börse "siguen progresando", según publica The Wall Street Journal.

Por su parte, el grupo CME, que opera la Bolsa Mercantil de Chicago, también está estudiando la posibilidad de meterse en la puja por la bolsa de Londres, según fuentes consultadas por el diario neoyorquino.

El posible interés de ICE y CME por Londres coincide con las negociaciones que mantiene LSE con Deutsche Börse para una fusión "entre iguales", que crearía un "grupo de infraestructuras para mercados globales basado en Europa".

Según los últimos detalles de la posible fusión que se conocieron la semana pasada, los accionistas de Deutsche Börse percibirían un 54,4 % de los títulos del grupo combinado, mientras que los inversores de LSE recibirían un 45,6 %.

Una oferta por parte de ICE o CME sería una manera de parar la formación de un gran grupo bursátil europeo que podría representar una seria amenaza para las dos principales plazas financieras de Estados Unidos, según The Wall Street Journal.

La operación debe ser aprobada por las autoridades europeas de defensa de la competencia y por los accionistas de Deutsche Börse, que tiene un valor en bolsa de 15.500 millones de euros, y de London Stock Exchange, valorada en unos 11.800 millones de euros.