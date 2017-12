Boldt crece 5,67% y el Merval se encamina a su quinta suba consecutiva

Los papeles de Boldt saltan 5,67 por ciento, a 9,50 pesos y lideran las subas dentro del Merval, que prolonga su racha alcista al ganar 1,20 por ciento a media sesión, hasta situarse en las 28.040,32 unidades.

Dentro del panel líder de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires los otros avances más importantes los registran YPF (5,29%), Comercial del Plata (3,37%), y Telecom Argentina (2,52%).

El total negociado en acciones asciende a 302.546.761 pesos, con un balance de 54 papeles en alza, 19 en baja, y 11 sin registrar cambios en su cotización.

¿Qué pasa con los títulos públicos?

Entre los bonos, el AN18 sube 0,26%, el AY24 desciende 0,02%, el Descuento en dólares gana 0,16%, el Descuento en pesos crece 0,27%, el NF18 salta 2,82%, el Par en dólares se valoriza 0,47%, el PR13 se incrementa 0,26%, y el PR15 suma 0,12%.

Entre los cupones atados al crecimiento del PBI, el TVPA (en dólares ley argentina) cae 2,30% ($ 170).

¿Qué pasa con los ADRs?

La mayoría de las firmas argentinas que cotizan en Wall Street se mueve con signo positivo a media sesión.

En ese contexto, los papeles de YPF suben 4,47%, a 21,95 dólares cada uno, y lideran las alzas.

Las otras subas más importantes las registran Petrobras Argentina (3,26%, u$s 12,98), Telecom Argentina (2,97%, u$s 39,55), y Ternium (2,12%, u$s 31,82).