Blanqueo post-salida del default: podrían ingresar u$s 20.000 millones

Una vez que la Argentina acuerde con todos los holdouts y salga definitivamente del default, el próximo paso será un gran blanqueo de capitales. Juan Nápoli, secretario del Merval, estima que podrían ingresar u$s 10.000 millones hasta fin de año y otros u$s 10.000 millones durante el año que viene, a lo largo de los dos años que duraría el blanqueo.

En la City coinciden en que u$s 20.000 millones podría ser lo que recaude esta exteriorización de capitales, lo que representaría casi el doble de los u$s 11.684 millones que la Argentina deberá emitir en bonos para pagarle a los holdouts.

En las mesas comentan que se podría blanquear hasta u$s 2 millones por persona física (no estaría definido aún el monto por empresa) y habría que tener el dinero depositado durante dos años en el Banco Central, que pagaría una tasa de interés. Otra de las opciones sería mediante la suscripción de acciones del Merval, pero en todos los casos habría que esperar dos años para que el dinero negro se transforme en blanco y se pueda utilizar sin problemas.

El Indec estima que hay u$s 230.557 millones de argentinos fuera del sistema financiero.

Hoy hay mucha gente que alquila porque no tiene “blanco” suficiente como para justificar la compra de una casa o un departamento; hasta para comprar un campo, un barco o un auto se necesita dinero declarado.

El Indec estima que hay u$s 230.557 millones de argentinos fuera del sistema financiero a fines de 2015, aunque en Tax Justice Network, en FDI y en el Centro de Economía y Finanzas para el Desarrollo de la Argentina (CefidAr) calculan el doble de esa cifra, porque utilizan el método residual de balanza de pagos para determinar la salida anual de capitales, e incorporan su rendimiento financiero acumulado a lo largo de los años.

Estiman que el 65% del dinero se encuentra en los Estados Unidos, porcentaje que está creciendo, ya que es el único país relevante que no está entre los 85 que se comprometieron a intercambiar información fiscal de forma automática a partir del 2017. Por eso muchos inversores están migrando su dinero de Suiza a Estados Unidos.

Por otra parte, estiman que u$s 90.000 millones están en el país, tanto en cajas de seguridad como en el colchón. Otros u$s 215.000 millones están off shore en el sistema de private banking que gestionan los bancos globales, y el resto repartidos en inversiones inmobiliarias y de distintos tipos.

Esteban Marzorati, especialista en lavado de dinero, calcula que hay u$s 400.000 millones fuera del circuito, “en medio de un contexto que en los últimos años se caracterizó por un importante crecimiento de la economía informal explicada, en parte, por la desconfianza y la significativa presión tributaria. Teniendo en cuenta que el último blanqueo sólo atrajo u$s 2.500 millones, un objetivo ambicioso sería entre u$s 5.000 y 10.000 millones en un año”.

Guillermo Pérez, CEO del Grupo GNP, prevé que se podrán recaudar en total entre u$s 10.000 y u$s 20.000 millones: “En 2009 fueron u$s 4.000 millones y era con los Kirchner y en plena crisis mundial. El blanqueo es una necesidad, ya que en 2018 Suiza informará sobre cuentas de inversión y bancarias existente al 2017, además de informar sobre cuentas cerradas en 2017”.

Fuentes como Tax Justice Network calculan que la plata no declarada es el doble.

Para Pérez, la amnistía es necesaria y tendría aceptación masiva si tiene características similares a la del 2009, que tuvo una tasa del 8% y luego tasas diferenciales menores si las divisas ingresaban o se inviertan en determinados activos financieros locales o bienes productivos a Argentina.

José María Salinas, director de Fundación Argentina para el Estudio y el Análisis sobre la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, precisa que la iniciativa es para evitar que la gente tenga problemas con el dinero que tiene en el exterior sin declarar, por lo que podrían seguir teniéndolo en ese lugar, pero pagar una multa (podría ser del 8%) y además comenzar a pagar bienes personales por esa cifra.

La multa descendería al 5% si se trae el dinero al país, al 4% si se comprara un bono con vencimiento a 5 años o más y con custodia en el país por plazo mínimo de 3 años; 3% si se comprara un bono emitido por el Estado Nacional con vencimiento a 5 años o más y con custodia en el país por plazo mínimo de 3 años. La multa también sería del 3% si se destina a la compra de inmuebles, bienes de capital o capitalizando empresas locales.