Edición Impresa

Bitcoins para principiantes: cómo se puede invertir en Argentina Después de que la criptomoneda más famosa se disparara a u$s 20.000 a mediados de diciembre pasado, el mundo le prestó más atención al bitcoin. Si bien el derrumbe fue grotesco, ya que hoy vale unos u$s 10.200, esta moneda virtual que no tiene control de ningún gobierno sigue en la mira.