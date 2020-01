Barclays augura una caída de u$s 2 en los precios del petróleo por el coronavirus

Barclays augura que los precios del petróleo se verán afectados en u$s 2 por barril debido a las posibles consecuencias económicas del brote de coronavirus en China.

Al menos 100 personas han muerto en China, que ha confirmado más de 4.000 casos del nuevo virus, lo que llevó a las autoridades a aumentar las medidas preventivas, imponer restricciones de viaje y extender las vacaciones del Año Nuevo Lunar para limitar su propagación.

El banco espera una caída de u$s 2 en los precios del crudo y rebajó su pronóstico para el Brent y el WTI para todo el año a u$s 62 y u$s 57 por barril, respectivamente.

Barclays espera una caída transitoria de la demanda petrolera aproximadamente 600.000 a 800.000 barriles por día (bpd) en el primer trimestre de 2020, o de 200.000 bpd para el año completo.

A su vez, espera que la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus aliados tomen medidas adicionales para mantener los mercados ajustados, en caso de que la caída de la demanda sea más aguda.

Los precios del petróleo han bajado durante las últimas seis sesiones, pero el banco dijo que la reacción del mercado probablemente fue exagerada.

Barclays sostuvo que las consecuencias económicas reales del coronavirus podrían ser menos graves que las del brote de SARS de 2003, dado que el nuevo virus parece menos letal y por las medidas tomadas por las autoridades chinas.

El banco agregó que los riesgos geopolíticos para los suministros mundiales siguen siendo altos, ya que las tensiones entre Estados Unidos e Irán podrían continuar aumentando y la producción de petróleo en Libia podría caer aún más si continúa el bloqueo de las instalaciones clave de infraestructura.

El Brent cotiza actualmente alrededor de u$s 59 por barril, mientras que el WTI se ubica en unos u$s 53 por barril.