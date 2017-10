Bank of America: el mercado actúa como si el riesgo no existiese

Una frase muy impactante que da cuenta del estado actual de los negocios salió de las oficinas del Bank of América: "El mercado está actuando como si el riesgo ya no existiese".

Es sin duda una afirmación contundente si se toma en cuenta el gran avance que viene acumulando este 2017 el mercado americano, con ganancias superiores al 14% para el S&P 500 y por encima del 22% para el Nasdaq100. Ese desarrollo alcista llevo a los índices de volatilidad no sólo a alcanzar mínimos históricos sino a permanecer en esa zona a lo largo de todo este año.

"Como las acciones han subido a niveles récord este año, los inversores están descuidando un aspecto muy importante de los mercados financieros, que es justamente el riesgo", escribieron los analistas de Bank of América Merrill Lynch. "El mercado opera como si actualmente no existiera ninguna forma de que un ajuste pueda ocurrir", dijeron.

El mercado estadounidense acumula un récord de 334 días sin un retroceso superior al 5%, y si continúa en este comportamiento, será año el octubre menos volátil de la historia de Wall Street. A su vez, yendo a más largo plazo, el S&P 500 no ha visto una corrección en casi dos años.

Ciertamente, parece no haber nada que logre tumbar al mercado. El Brexit en 2016 tuvo un impacto nulo. Más tarde con la elección de Donald Trump, no solo no vimos un ajuste sino que desde ese momento las acciones no pararon de subir, con el sector financiero como destacado. A su vez, los distintos ataques terroristas no provocaron nunca un ajuste ni mucho menos las tensiones geopolíticas de EE.UU. con Corea del Norte.

Otra de las afirmaciones resonantes de los analistas de Bank of América es que "comprar una cobertura contra el S&P 500 está en su nivel más atractivo en los últimos 15 años. Justamente, El índice de volatilidad CBOE (VIX) se ubica en mínimos históricamente bajos y ha tenido cinco semanas consecutivas en las que cerró por debajo de 10 puntos.

En las últimas horas, el banco de inversión Morgan Stanley advirtió sobre un fuerte retroceso en las acciones, aunque una disminución pronosticada sobre los objetivos de avance para el S&P 500 de 5% para fin de año. El banco pronostica que para fines de marzo el índice alcanzará los 2700 puntos, más de un 5% de avance.