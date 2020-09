Bank of America: "Las empresas podrían volver a acceder a crédito externo en 2021"

Tras la reestructuración de deuda por casi u$s 108.000 millones (en la suma de los tramos local y externo), las autoridades de la Argentina no tienen la voluntad de emitir bonos soberanos en los mercados internacionales ya que no existen necesidades financieras relevantes en moneda extranjera.

No obstante, las empresas privadas que operan en el país deben repagar vencimientos y podrían volver a tener acceso al crédito externo en 2021, según planteó el director del Bank of America (BofA) para el Cono Sur, Sebastián Loketek.

En diálogo con El Cronista, el ejecutivo bancario, que participó como agente colocador del canje de deuda externa, apuntó que las nuevas tasas de interés rondan el 11% anual en dólares y "todavía son muy altas", pero "hay una buena oportunidad para que bajen a 7% u 8%" si el Gobierno otorga "buenas señales" al mercado en los próximos meses.

En ese sentido, las firmas privadas de "mejor calidad" de la Argentina tendrán una chance de reingresar a los mercados internacionales de crédito en el primer trimestre de 2021, luego de casi un año y medio con tasas inaccesibles.

Días atrás, el ministro de Economía, Martín Guzmán, celebró que las comisiones pagadas para la reestructuración de la deuda externa fueron del 0,028%, las más bajas de la historia. En términos nominales, equivalen a unos u$s 18 millones que percibieron el BofA y el HSBC.

Loketek afirmó que "el canje tuvo un éxito fenomenal en terminos de participación" y que "el tema está solucionado".

En relación al 1% que quedó afuera de la operación, por unos u$s 653 millones, dijo: "El mercado no está enfocado en el 1% que no entró, no es un algo que preocupe. No estaba registrada la oferta en Italia y hubiera sido complicado hacerlo".

Hacia adelante, Loketek planteó que "los principales fondos se quedaron con tenencias muy grandes y lo mejor que les puede pasar es que nos vaya bien y suban los precios de sus bonos". Por eso adelantó que los acreedores no venderán rápidamente sus nuevos títulos.

Una semana antes de la presentación del Presupuesto, el director regional del Bank of America cree que la Argentina no requiere un ajuste fiscal de grandes dimensiones en el corto plazo, sino que "la clave es ir consistentemente en una dirección".

"La incertidumbre penaliza demasiado, hay que mostrar cómo se va hacia el equilibrio fiscal y hacerlo sin idas y vueltas", sostuvo.

Calificaciones

En eso coincidió la calificadora de riesgo Standard & Poor's (S&P), que este lunes subió la nota soberana de la Argentina de "SD" (default selectivo) a "CCC+" (actualmente vulnerable).

Lisa Schineller, directora del Departamento de Calificaciones Soberanas y Economista para América Latina de S&P, conversó con este diario y analizó: "Va a existir una consolidación fiscal más lenta. Es importante un plan consistente y una dirección. Una economía argentina más estable dará la posibilidad a sus empresas de que se financien con términos más favorables".