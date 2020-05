Bancos tuvieron problemas para poder vender dólares por la web

Muchos clientes de bancos no pudieron comprar dólares, mientras los que lo hacían por sociedades de bolsa, como Bull Market o InvertirOnline (que vendían dólares a un precio más barato que los bancos) tampoco pudieron hacerlo porque no estuvieron haciendo operaciones cambiarias.

Según relataron los gerentes de Productos Cambiarios de varias entidades, los bancos deben adaptarse a las nuevas medidas del Central, que impide comprar divisas a quien haya hecho dólar MEP en los 30 días corridos anteriores, y quien compre su cupo de u$s 200 no podrá hacer dólar Bolsa por los 30 días siguientes.

Los bancos tienen que hacer un control cruzado para detectar esto, y habrá cruces entre BCRA y CNV para vigilar el proceso.

“Son normas complicadas. Los incumplimientos entran dentro del régimen penal cambiario. Además, cruzar operaciones de mercado de cambios con el de títulos es la primera vez que sucede. Es un cepo reloaded”, lo autodenomina el director financiero de un banco.

“Estamos súper complicados, porque son dos sistemas distintos, una cosa es hacer los controles sobre los sistemas de cambios, pero ahora te exigen cruzarlo contra un sistema de títulos para detectar si el cliente operó dólar Bolsa. Muchos bancos no podrán operar hasta no ponerse a tono”, confiesa otro banquero consultado.

De hecho, hubo entidades donde sólo se permitía vender dólares, pero la compra no estaba habilitada aún porque estaban instrumentando las nuevas medidas aún.

“Si bien los clientes deben firmar una declaración jurada, el BCRA pidió que dentro de tu propio banco hagas los controles. O sea, las DDJJ no te cubren a vos como entidad si había comprado MEP en tu banco y luego le vendiste los u$s 200, pero sí te cubre si había comprado MEP en otro lado”, comenta el directivo de un banco.

Admite que lo tienen resuelto con algo provisorio, porque tienen muy poquitas operaciones de MEP, entonces inhabilitaron a esos poquísimos clientes, pero los bancos que tenían operatoria importante de dólar Bolsa no están pudiendo habilitar ya mismo los sistemas, porque deben hacer los controles y es imposible de tenerlo listo de un día para el otro.

Cruzar las operaciones de cambios con la de MEP no es tan sencillo para los bancos, que no están preparados, porque nunca tuvieron que hacer eso, entonces muchos se abstuvieron de operar.