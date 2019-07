Bancos se ilusionan que la Argentina vuelva a los mercados este mismo año

A menos de cuatro semanas para las Elecciones PASO, y con Cambiemos Cambiemos mejorando en las encuestas, los bancos colocadores en Argentina comienzan a pensar en el escenario post electoral. De esta manera, distintas fuentes de bancos de la city porteña ya se imaginan cual sería el escenario financiero doméstico si es que se da un buen resultado en las Paso. Afirman que, de obtener Macri un buen resultado en las Paso, Argentina podría comenzar a pensar en buscar dinero en el mercado y comenzar a cerrar las necesidades financieras de 2020.

Más allá del ganador de las elecciones, el próximo presidente deberá negociar con el FMI y buscar financiamiento extra para terminar de cubrir las necesidades financieras. La gran diferencia entre un escenario en el que gane Mauricio Macri o Cristina Fernández de Kirchner es la posibilidad de obtener financiamiento en Wall Street.

“Un gobierno Kirchnerista tiene prácticamente cerrado la posibilidad de financiamiento en Wall Street . Al menos no inmediatamente y si quisiese que así sea, seria a una tasa muy alta. En cambio, con una victoria de Macri, las posibilidades de negociación con el FMI y de poder financiarse en Wall Street serian mucho mas cómodas y flexibles”, admitieron desde un banco local.

Dada las necesidades financieras que tiene Argentina en 2020, desde distintos bancos colocadores asumen que, de obtenerse un buen resultado en las Paso se podría comenzar a pensar en reabrir líneas de financiamiento en el mercado en este mismo 2019.

“Si el resultado de las Paso fuese bueno (o muy bueno), Argentina podría comenzar a pensar en armar un plan de financiamiento para llevar a cabo en 2019, sin tener que esperar al próximo mandato. Creemos que existen chances de que el resultado electoral se defina en octubre en primera vuelta a favor del oficialismo. Eso le reabriría las puertas al Gobierno para empezar a blindar las necesidades financieras en 2020 y los próximos años”, asumieron.

Naturalmente los bancos y entidades colocadoras tienden a verse beneficiadas cuando Argentina emite, mas aun contemplando que las necesidades financieras de Argentina para 2020 y que deben buscar en el mercado rondan los u$s 15.000 millones. Por ello, contar con el mercado de capitales como una via de financiamiento resulta clave y para ello, el resultado de las Paso primero y de las elecciones de octubre luego, son fundamentales.

Por un buen resultado en las Paso, los especialistas entienden que Macri salga segundo, pero con una diferencia menor a 3 puntos a la vez que la fórmula de los Fernández se ubique debajo del 40%. Un muy buen resultado es en el que ambas formulas queden empatadas o bien que Macri salga ligeramente primero en las Paso, aunque ambas lo más lejos del 40% posible.

“Si el resultado es muy bueno, entonces el gobierno debería ir avanzando en pensar en cerrar las necesidades financieras de 2020 sin tener que esperar al cierre de 2019 y al final del actual mandato”, declararon desde el mismo banco.

Dinámica del Riesgo Páis

Por otro lado, desde una compañía del mercado local que suele participar en colocaciones publicas hacían un reflejo de cual podría ser la dinámica del riesgo país si es que se despeja el riesgo electoral con una victoria de Macri y que, a partir de ello, le permita pensar en una nueva emisión de deuda en 2020. Para los especialistas, con un riesgo país debajo de 600 puntos, se reabren las puertas de emitir en el mercado de capitales internacional.

“Si el riesgo electoral se despeja, es factible pensar que el riesgo país podría apuntar a niveles de 600 a 550 puntos. Allí vuelve a ser conveniente pensar en reabrir una línea de financiamiento en Wall Street para poder cerrar las necesidades financieras que tendrá Argentina con el sector privado a partir de 2020”, asumieron.

Matías Roig, director de Portfolio Personal Inversiones (PPI) considera que la baja del riesgo país podría caer más de 200 puntos si es que llegase a ganar Macri.

“Si gana Macri nosotros estimamos que el riesgo país debería bajar a niveles de 500 a 600 puntos. Ahora bien, Lo que no tenemos estimado es que tan bueno tiene que ser el resultado en las Paso para que el mercado entienda que la elección ya quedó definida”, dijo el director de PPI.

Dado lo polarizado que esta la elección, es factible contemplar que los bancos se equivocan en su expectativa del resultado electoral y elaborar la posibilidad de que sea el Kirchnerismo el que gane la contienda electoral. Ante tal escenario, desde los bancos y entidades colocadoras asumen que el panorama financiero seria sensiblemente más delicado.

“Si ganase el Kirchnerismo las próximas elecciones, creemos que las conficiones financieras serian muy complejas para Argentina. No tendría abierto el mercado de capitales de manera inmediata mientras que tendría que cubrir necesidades financieras muy temprano en 2020. Si bien tiene reservas y fondos del FMI, la presión sobre el tipo de cambio haría que el BCRA deba usar parte de dicho capital para tranquilizar el mercado cambiario, restando liquidez para hacer frente a compromisos de deuda”, asumieron desde uno de los bancos locales.

Por otro lado, desde una de las compañías del mercado local asumían que ante una victoria de CFK, el riesgo país subiría, haciendo inviable un financiamiento de corto plazo en el mercado.

“El riesgo país no solo regresaría a los 1000 puntos vistos en abril, sino que es esperable que suba bien por encima de los 1300-1500 puntos rápidamente. Al mercado no le gustan los gobiernos populistas y por ello no solo no le prestarían dinero a Argentina ante tal escenario, sino que buscarían restar posicionamiento en activos locales, haciendo subir el riesgo país”, dijeron desde la compañía.

Ultima emisión

La ultima vez que Argentina emitió deuda fue en enero de 2018, tomando u$s 9000 millones a 5, 10 y 30 años al 4,6%, 6% y 6,95%, respectivamente. Claramente era un contexto completamente opuesto al actual.

Por un lado, el riesgo país se ubicaba en 350 puntos, es decir, menos de la mitad de los 790 puntos actuales. Por otro lado, la curva soberana registraba una forma radicalmente opuesta.

La curva en su totalidad mostraba una forma normal, con pendiente positiva (hoy lo hace con pendiente negativa). Además, el tramo corto de la curva se ubicaba en 3% (hoy lo hace por encima del 15%) y el tramo se ubicaba en 7% (hoy se ubica en el 10%). En concreto, las posibilidades de salir al mercado hoy son radicalmente distintas y mas complejas que en el pasado, producto de la crisis económica y financiera sufrida en los últimos 18 meses.

El extremo mas corto de la curva (menos de un año) la curva se desplazó entre 1700 y 1400 puntos básicos al alza desde la última vez que se emitió. Desde los 5 años en adelante, la curva se desplazó 500 puntos básicos.

Si tomásemos la curva como referencia y, especulando con que Argentina busque una emisión similar en el mercado hoy, el costo seria radicalmente mayor. Debería pagar 10,2% para la emisión a 5 años (pago 4,6% en 2018), 10,1% para el plazo a 10 años (contra 6% de la ultima emisión) y 9,1% a 30 años, es decir, 215 puntos básicos mas que en 2018.

Opinión de analistas

Alejandro Terán, director de Portfolio Investments está de acuerdo con la tesis de que Argentina podría financiarse en el mercado si es que gana Macri y así buscar blindar financieramente 2020.

“Si hacemos un recuento de donde estamos parados, hoy el Bonar 24 rinde 14% y los siguientes grupos de comparables seria Ecuador, Ucrania y Turquía que, a ese maturity están rindiendo 6,75% Ecuador y 6% de Ucrania y Turquía. Esto les da un riesgo país de 400 puntos. De esta manera, no me parece descabellado pensar que podamos ir a una prima de 600 puntos, lo que da un 8% de emisión para financiarse. Parece razonable si se contempla que, la ultima vez fue enero de 2019 que hizo Caputo y esos bonos pagaron en promedio cupones del 7% con lo cual, seria un escenario medianamente lógico”, dijo Terán

Respecto de la posibilidad de obtener financiamiento a través de los bancos globales tras unas potenciales buenas Paso, Alejandro Kowalczuk, head portfolio manager de Argenfunds no lo descarta como un potencial futuro evento.

“No me sorprendería que ante un resultado de las Paso que indique una mayor probabilidad de éxito del oficialismo de caras a octubre, algunos bancos estén dispuestos a asumir el riesgo y colocar deuda soberana, apostando a una compresión de tasas de materializarse el resultado favorable al gobierno en octubre. Insisto en que esto va a estar altamente condicionado por el resultado de las Paso, que a lo sumo debería ser negativo pero reversible en octubre”.