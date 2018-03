Bancos rehabilitan las extracciones en el exterior desde cuentas en pesos

Unos pocos bancos rehabilitaron en los últimos días una vieja opción para que los viajeros argentinos puedan hacerse de efectivo fuera del país y, de a poco, otros están tratando de implementarlo. La posibilidad de extraer moneda extranjera desde una cuenta en pesos en cajeros automáticos del exterior, eliminada durante el cepo porque implica una operación cambiaria, fue autorizada por el Banco Central (BCRA) hace más de un mes con el final los controles de cambio pero las entidades tardaron en implementar los cambios en sus sistemas informáticos.

Al menos cuatro entidades ya anunciaron a sus clientes que implementaron o implementarán en una fecha precisa las modificaciones necesarias para que la "operación con monedas cruzadas" se vuelva a poner en marcha.

La posibilidad de hacer transacciones cambiarias automáticas empieza así a facilitarse para los dos millones de argentinos que recorren destinos turísticos de Brasil y de otros puntos del globo. Pero todavía queda camino por recorrer.

Por ahora, según pudo recabar este diario, sólo los clientes de Banco Macro, Santander Río, Banco Tucumán y, desde febrero, los de BBVA Banco Francés cuentan o contarán con esta opción. El Banco Ciudad, por otro lado, aseguró ayer estar a días de habilitar el servicio pero sin fecha concreta.

La extracción de moneda extranjera era un clásico de los viajeros argentinos hasta la imposición del cepo cambiario. Cualquiera fuera el destino, con una simple tarjeta de débito de validez internacional se podía conseguir dinero local en efectivo con sólo visitar un cajero. La practicidad no es menor y, en muchos casos, se ahorraba dinero en comparación con los altos spreads que cobran las casas de cambio en algunos destinos turísticos.

Cuando en 2011 arrancaron las trabas a las operaciones cambiarias los turistas argentinos hicieron uso de lo que por unos pocos meses fue una forma de eludir al cepo. Pero en 2012 el BCRA decidió cortar con ese chorro y regular que sólo se podría extraer dinero en cajeros del exterior desde cuentas nominadas en dólares. Y para contar con dólares en una cuenta primero había que conseguir la autorización de la AFIP para comprarlos, con límites en los montos. También se podía hacer adelantos con tarjeta de crédito en cajeros, pero sólo u$s 50 al mes en países limítrofes y u$s 800 mensuales en el resto del mundo.

Con el fin del cepo cambiario, poco más de un mes atrás, la comunicación A 5850 del BCRA terminó con esas trabas impuestas en la Comunicación A 5294 de 2012. Pero los bancos seguían exigiendo a sus clientes que usen sus cuentas en dólares.

No es que la salida del cepo por sí misma no haya facilitado las cosas, pero sin la posibilidad de sacar dinero directamente desde la caja de ahorro en pesos el proceso podía ser engorroso. "Desde la habilitación de la compra de dólares en home-banking lo que hacen los clientes es comprar dólares por Internet y luego retirar desde la cuenta en moneda extranjera", dijeron desde una entidad que todavía no completó las pruebas en dirección a reinstaurar las operaciones con monedas cruzadas.

Según pudo averiguar este diario el primer banco en implementar los cambios fue el Banco Macro. Sus clientes recibieron una comunicación que avisaba que desde el 15 de enero podían volver a hacer esa operación cambiaria. Desde el 19 de enero el Banco de Tucumán también lo permite.

A partir del 21 de enero pasado Santander Río también tiene adecuado su sistema como para que se pueda sacar moneda extranjera desde cajas de ahorro en pesos.

Por último, los clientes del BBVA Banco Francés ya recibieron avisos por parte de la entidad en los que establecen el 1º de febrero como día a partir del cual las extracciones de moneda cruzada volverán a estar disponibles.

Todos esos bancos trabajan con la red de cajeros Banelco. Entre los bancos que operan con su competidora, la Red Link, este diario no consiguió identificar entidades que hayan implementado los cambios necesarios. Sólo el Banco Ciudad aseguró a este diario ayer que las pruebas para homologar el método están en su etapa final.