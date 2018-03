Bancos reducen encajes y hacen que las reservas caigan u$s 750 millones en febrero

n Las reservas internacionales del Banco Central (BCRA) perdieron otros u$s 121 millones ayer hasta quedar en u$s 29.437 millones. Con el retroceso de ayer las arcas de la entidad acumulan pérdidas por u$s 755 millones en lo que va del mes. Si no fuera por un préstamo de bancos internacionales a corto plazo por u$s 5000 millones incorporado a reservas en enero, la caída en el año sería de más de u$s 1200 millones.

Los factores de explicación de las variaciones de reservas que publica con dos días de rezago el BCRA muestran que bajas en "efectivo mínimo" por u$s 1185 millones, compensadas sólo parcialmente por ingresos en otros rubros, son la causa de la sangría de reservas (al menos hasta esa fecha).

En un banco explicaron que esas salidas son depósitos en dólares que ahora están sujetos a niveles de encaje menores y que, por lo tanto, se transforman en crédito a exportadores. Al dejar de estar encajados en el BCRA, salen de reservas y explican la baja.

En el BCRA, mientras tanto, explicaron que un sinnúmero de elementos afectan al nivel de encajes por efectivo mínimo, entre ellos la salida de depósitos en dólares hechos por cerealeras a fines del año pasado que se vuelcan al mercado de cambios.

La caída en encajes, sin embargo, no significa una baja en los depósitos en moneda extranjera. Hasta el 15 de este mes el stock total en el sistema estaba prácticamente estable: crecía u$s 32 millones en febrero. En el año, el stock de depósitos en dólares avanza u$s 868 millones tras haber saltado u$s 1950 millones en el último mes de 2015, como resultado de la devaluación.