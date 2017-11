Bancos reclaman a BCRA tener igual carga impositiva que MercadoLibre

Hoy, a las 9 en punto de la mañana (ya que es riguroso con la puntualidad), Federico Sturzenegger y Lucas Llach ingresarán a Adeba para reunirse con los banqueros nacionales. El presidente y el vice del Central suelen reunirse cada tres o cuatro meses con las cámaras para tratar los temas de agenda, como la política monetaria y las nuevas normativas.

Según pudo averiguar El Cronista, el principal tema que le plantearán hoy es la inconsistencia entre la carga impositiva que sufren las tarjetas de crédito bancarias contra los beneficios que tiene Mercado Pago.

"Si vendés con un comercio con una tarjeta de crédito de un banco te descuentan el 9% por retenciones, pero si se hace por Mercado Pago las retenciones sólo son el 5%. Entonces le vamos a pedir que igualemos la cancha de juego. Si bien se trata de un crédito, los comercios no quieren que les hagas retenciones de IVA e ingresos brutos, porque en el momento cobran menos, y luego después quizás no lo pueden usar porque los más pequeños no pagan Ganancias", advierte el CEO de uno de los bancos que estará hoy presente.

El comercio mediano puede aplicar la retención, pero el chico muchas veces no puede, al no tener qué descontar. Por eso, la cúpula de Adeba le reclamará hoy que igualen el sistema de retenciones, que sean el mismo para todos los medios de pago, de modo que haya una igualdad en la política impositiva y que no se favorezca a un medio de pago en detrimento de otro. También se lo plantearán a la AFIP.

Consultada por este diario, Paula Arregui, vicepresidente de Producto de Mercado Pago, tomó el guante y contraataca: "Nosotros pagamos a los comercios en promedio a los ocho días, mientras los plazos de cobro de las tarjetas son de 18 días hábiles, por lo que son peores a los plazos que nosotros pagamos a nuestros usuarios. En México, por ejemplo, las comisiones que cobran las tarjetas son similares, pero pagan al día siguiente. Acá las comisiones bajaron al 2,5% porque intervino la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC)".

Varias empresas del sector tecnológico, además de cadenas de electrodomésticos, fueron las que denunciaron a Prisma ante la CNDC por presunta posición dominante.

Lo que desliza Arregui es que están haciendo un acuerdo con el Banco Nación para descontar los cupones de las tarjetas de crédito y así poder bajar los costos a los usuarios, mientras trabajan en tren de democratizar los créditos para capital de trabajo a aquellos que no califican para un préstamo bancario.

Regular las fintech

"El BCRA no quiere regular las fintech, pero dicen que cuando crezcan y sean importantes para la economía las van a regular de alguna forma. Pero hoy son un transaccional, porque mucha gente deja un floating de capital propio entre que cobra algo y paga otra cosa, por lo que no retira ese dinero, para no tener que depositar luego. Muchos vendedores dejan la plata cuando cobran hasta que compran cosas nuevas. Por lo que vendría a ser una suerte de cuenta corriente, no caja de ahorro porque no paga intereses", revela el gerente general de un banco nacional.

Por otra parte, entre que Mercado Libre cobra y le paga al vendedor pasan ocho días.

En Adeba, en tanto, el mes próximo asumirá el nuevo director ejecutivo, en reemplazo del histórico Norberto Peruzotti, que se jubilará a los 83 años, luego de 45 años en la entidad. La conocida headhunter Valuar, de Cristina Bomchil (suegra del presidente de Adeba, Jorge Pablo Brito, y donde la directora de Executive Search de Argentina y Chile es María Vaca Guzmán) seleccionó a Javier Bolzico, consultor del BID, del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional y ex director del BCRA entre 1997 y 2001.