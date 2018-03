Bancos públicos acotaron la baja del dólar ante liquidación del agro

Con la temporada alta de ingreso de divisas comerciales en alza y las expectativas que genera la colocación de deuda que concretará hoy el Tesoro el dólar tiende a un descenso que sólo es interrumpido por compras oficiales. Bancos públicos sumaron unos u$s 150 millones en compraron para que el dólar cayera sólo siete centavos a $ 14,49 luego de llegar a caer quince centavos en el día.

El dólar que hace poco más de un mes superó los $ 16 ahora necesita de asistencia oficial para no caer por debajo delos $ 14. Desde su pico del 29 de febrero pasado hasta ayer perdió 10,75% y el titular del Banco Central (BCRA), Federico Sturzenegger, pasó de preocuparse por la suba a tener que buscar maneras de que el peso no se aprecie demasiado.

Ayer se conocieron datos de liquidación de divisas de exportaciones agropecuarias que mostraron que la temporada alta de ingreso de sojadólares, que suele ir de abril a mediados de julio, ya está en marcha a pesar de las inundaciones que afectaron a varias zonas productivas. Según la Cámara de la Industria Aceitera-Centro de Exportadores de Cereales la semana pasada se inyectaron u$s 590 millones al mercado único y libre de cambios resultado de las ventas de la cosecha al exterior, un aumento del 71% respecto a la semana anterior. En lo que va del año las empresas nucleadas en esa cámara liquidaron u$s 6835 millones, muy por encima de los u$s 3913 millones que habían liquidado a misma altura del año pasado.

"Las ventas de los exportadores y el desarme de posiciones continuó ejerciendo presión sobre los precios que descendieron hasta tocar mínimos en los $ 14 por unidad a media mañana. Como sucedió en la semana pasada, la aparición de algunos bancos oficiales con compras destinadas a atender necesidades propias detuvo la caída del tipo de cambio y permitió una recomposición de la cotización que llevó los valores a los niveles vistos sobre el cierre del día", contó Gustavo Quintana de PR Corredores de Cambio.

Las expectativas de una mayor disponibilidad de divisas luego de que la emisión de deuda que se cierra hoy también ayudaron a bajar los precios, según un operador bancario.

"Al menos por unos meses creo que nos vamos a tener que acostumbrar a un dólar barato", dijeron en un banco. "Hoy el trade por excelencia es la Lebac calzada con futuros o bonos dollar-linked, mientras la tasa de las letra siga en 38% no creo que se invierta en otra cosa", agregaron.

Por último, la continuidad de la política de tasas altas por parte del BCRA como principal herramienta anti inflacionaria también fue mencionada como una de las causas de la baja de la divisa.

"El BCRA dijo que no iba a relajar las tasas hasta que bajara la inflación, pero no me sorprendería que tuviera que reconsiderar si pretende que el dólar sigue bajando", comentaron en otro banco.

El BCRA también compro u$s 117 millones ayer, pero fuera de la rueda, por lo cual no tuvo influencia en el precio del dólar.

Las reservas internacionales cayeron u$s 11 millones a u$s 29.224 millones. Ayer hubo pagos por u$s 242 millones, de los cuales u$s 153 millones correspondieron a pagos efectuados por Caja de Valores a tenedores con custodia en el exterior. El resto de esos pagos siguen en el país por eso no salieron de las reservas.

Inversores con dólar libre

La tendencia bajista del dólar le permitió a Sturzenegger liberar temporalmente una de las trabas cambiarias que siguen en pie. El límite de u$s 2 millones mensuales para compras de dólares –que pesa tanto para personas físicas como jurídicas– se eliminó para quienes compren dólares con el fin de suscribir las emisiones de bonos que colocará el día de hoy el Tesoro.