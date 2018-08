Bancos piden al menos u$s 2000 millones por la dueña de Visa y Banelco

“Como están los mercados, no creo que haya deal este año”, aseguró el dueño de uno de los 14 bancos que maneja Prisma, la empresa dueña de Visa, Banelco y Pago Mis Cuentas, que tenía hasta septiembre para vender el 51% (y hasta septiembre del 2019 para colocar el 49% restante).

Los dueños de la empresa le están pidiendo a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) más tiempo, “hasta que se abran los mercados para la Argentina”, según advierte el CEO de otro de los bancos titulares de Prisma.

El presidente de una multinacional de tecnología que sigue de cerca la operación porque estuvo entre los candidatos a comprarla (pero desde sus headquarters en Europa al final decidieron que era mucho riesgo ‘hundir’ tantos millones de dólares en el paÍs) reveló que los bancos no aceptarán menos de u$s 2000 millones.

“Como ganan u$s 250 millones anuales, quieren obtener al menos 8 años de utilidad. Ese es el número que ellos tienen en la cabeza. El Gobierno les dará una extensión más tiempo porque sabe que se le está cortando el crédito a los bancos también para poder ayudarlos. No creo que el Gobierno esté en condiciones de soltarles la mano a los banqueros en este contexto”, agregó.

Por LAURA GARCÍA Mirá también Letras intransferibles: ¿qué son esos papelitos de colores de la era K? Dujovne anunció hoy la remoción de un plan para que el Tesoro recompre letras intransferibles que actualmente están en manos del Banco Central. Durante el gobierno anterior, el Tesoro le pagaba al BCRA con estos papeles por las reservas que tomaba para pagar deuda.

A la Bolsa

Una de las opciones que se baraja en la City es que, si la operación se cae, la misma Prisma podría ser quien decida abrir el capital en la Bolsa para buscar capital para nuevos proyectos.

El año que viene podría salir a cotizar en la Bolsa de Nueva York, aunque no descartan hacerlo en la de San Pablo.

En cuanto a Advent, que hizo hasta ahor ala única oferta (de u$s 1200 millones por el 100 por ciento), es asesorada por el ex presidente de Visa, Luis Schvimer, y por José Petrocelli, ex CEO del Banco Francés, ex director del Galicia y ex presidente del BST, que fue quien acercó a Schvimer a Advent.

Advent es el ex dueño de OCA y Fada Pharma en la Argentina, que tomó el control de la operadora chilena de casinos y hoteles Enjoy, propietaria, entre otros, de un casino en Mendoza y del hotel y sala de juegos Conrad, en Punta del Este. Advent opera en América latina desde hace más de 20 años y concretó más de 55 inversiones en la región, donde levantó más de u$s 6000 millones de capital para invertir. Advent tiene mucho expertise en la materia y ya ha realizado media docena de transacciones similares.

Bain Capital, su partner para este deal, es uno de los accionistas de Linkedin, que empezó como un family office que invertía en emprendimientos y que hoy maneja activos por u$s 75.000 millones. General Atlantic, que maneja u$s 20.000 millones en activos y tiene acciones en Despegar, Uber, AirBnb y Santander Asset Management.

A propósito de Santander, el banco español es junto con Galicia y BBVA Francés, en ese orden, los que más tienen de Prisma, seguidos por Provincia, HSBC, Macro e ICBC. Ellos pusieron como CEo al ex IBM Diego Maffeo, quien seguiría liderando, ya que ni Advent ni Bain son players operativos, sino financieros, por lo tanto lo que suelen hacer es dejar al mismo management, por lo que Maffeo se quedaría como CEO, y ellos ponen un board que controla.