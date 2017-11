Bancos no creen que el impuesto afecte a sus carteras de plazos fijos

En bancos analizaban ayer que los detalles sobre el proyecto de reforma tributaria, que grava a la renta financiera, no debería generar un impacto de relevancia en las decisiones de ahorro de sus clientes. En particular, consideran que no va a generar desarme de plazos fijos, en parte porque el impacto del impuesto es pequeño y en parte porque el diseño de la reforma no genera atractivos para ir a otros activos.

"El impacto es menor, no vemos que un ahorrista vaya a desarmar un plazo fijo para irse a dólares con esto porque no es claro el beneficio porque queda expuesto a la variación de tipo de cambio", dijeron en la mesa de una entidad. "Y quizás por ahorrarse el impuesto termina ganando menos si el tipo de cambio se aprecia en términos reales", agregó.

En lo que hace a ahorro en pesos, los ahorros en plazos fijos, en bonos en pesos, en Lebac y en fondos comunes de inversión que inviertan en cualquiera de los activos mencionados pagarán una alícuota del 5% sobre la renta anual que arrojen, a partir de un mínimo no imponible de casi $ 52.000.

Para obtener ese rendimiento, a las tasas actuales, se necesita un plazo fijo de alrededor de $ 240.000 que se renueve todos los meses. El 5% se aplica sobre el monto que exceda al mínimo.

"Nosotros no cuestionamos al impuesto, ni a la reforma global mas allá de la renta financiera, quizás si al timing porque hoy va a recaudar el 0,2% del PBI cuando el mercado podía iniciar un crecimiento y hacés un impuesto al ahorro de las familias cuando lo que querés es estimular el ahorro foral", dijeron en otra entidad.

Más allá de eso, en el mismo banco no creían que de aquí a que se sancione y se aplique el proyecto presentado ayer, no debería haber mayores efectos en su stock de depósitos. "Así como está no veo a ningún ahorrista que decida una reorientación de cartera ni cambios de tasas por parte de los bancos. Porque lo que hay que ver es que desarbitraje generás, y no se ve una colocación que compita", agregaron.

Las tenencias en dólares, bonos, plazos fijos, letras y fondos comunes estarán gravadas con una alícuota mayor del 15% a partir del mismo mínimo no imponible. Las acciones, y fondos que invierten en acciones, quedan exentas. Pero son activos de una naturaleza muy diferente para horizontes de inversión muy distintos a los de los plazos fijos.

Aunque el castigo al plazo fijo tiene su impacto en cuanto a desincentivo al ahorro. Más que nada porque el impuesto se aplica sobre una renta nominal, que no tiene en cuenta el impacto de la inflación. Hoy los plazos fijos rinden por debajo del avance de los precios, es decir que pierden "en términos reales". Así, se pone un impuesto a una pérdida.

La respuesta podría llegar, en caso de que se apruebe y aplique el proyecto de ley, con el correr de los meses.

"Ojo que 6 o 9 meses después de que se aplique el impuesto, y si el crédito sigue creciendo como ahora, como la tasa que realmente perciben los ahorristas se te cae probablemente ahí tengan que empezar a reaccionar los bancos con un rendimiento mayor a cambio de los depósitos", dijeron en un banco.

Poco impacto en Lebac

Desde el punto de vista monetario, mientras tanto, la reforma que presentó ayer el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne no debería generar ningún problema. El argumento para esto es que los pases sólo pueden ser suscriptos por bancos, mientras que estas reformas afectan a personas físicas exclusivamente (las personas jurídicas ya pagaban). Las personas física sí pueden tener Lebac, pero estimaciones a grandes trazos calculan que alrededor del 10% del stock está en esas manos, el resto es de empresas (que ya pagan Ganancias por sus resultados con esas letras).

"Impacto en tasas de política monetaria no debería haber. Primero porque las fija Banco Central con independencia de la demanda de inversores, y segundo porque aún viendo demanda las personas humanas no tienen participación material, menos del 10%", dijo Miguel Zielonka de Econviews.