Bancos le pidieron al Central que autorice aumentos de comisiones de al menos 20%

"El Banco Central (BCRA) va a liberar las comisiones", es el comentario que se escucha con cada vez más frecuencia entre los banqueros. "No habrá una liberalización total ni habrá un número mágico de aumento autorizado para todos por igual", aclaran puertas adentro de Reconquista 266, donde se está armando y discutiendo un esquema nuevo e integral de comisiones.



Mientras tanto, hay bancos que ya informaron a los clientes que aumentarán 20% los servicios básicos y 25% los premium, sujetos a aprobación del BCRA. Pero como deben informarlo con 60 días de anticipación se adelantaron a hacerlo, para poder actualizar las comisiones apenas el regulador les de el visto bueno. "Estamos a la espera de la aprobación del Central", dicen en las entidades.



El foco de la nueva normativa, que ya está en gestación, estará puesto en un criterio de transparencia que hasta ahora no existía, de modo que el usuario tenga la posibilidad de comparar los valores de los distintos bancos, que todo lo que se le informe al cliente sea más visible, tanto en el servicio que se le aumenta como en determinado costo que se le cobra.



A su vez, el organismo exigirá que haya un margen de servicio gratuito, como la cuenta básica, donde a través de una tarjeta de débito se puede acceder a cajeros automáticos para hacer todas las operaciones, hacer depósitos, transferencias y pagar los impuestos. El objetivo que persigue el presidente del BCRA, Federico Sturzenegger, es intensificar un piso de servicios básicos que sean sin costo, tendiente a universalizar al máximo posible los servicios bancarios.



La norma, que actualmente se encuentra en un proceso de elaboración que no tiene apuro alguno, no seguirá la lógica de la era Mercedes Marcó del Pont, cuando los bancos pedían 18% y el BCRA le autorizaba 14%, por ejemplo, sino que será un esquema más integral, donde no habrá la misma suba para todos los servicios. No será el mismo aumento que se le pueda otorgar a una caja de ahorro ‘pelada’ (que no califique como gratuita, donde el saldo no puede ser mayor a cuatro salarios mínimos, o sea $ 24.000), que a un súper paquete premium con tarjeta de crédito dorada.



En el sector advierten que las comisiones estaban atrasadas desde el último trimestre del año pasado, cuando el BCRA no aprobó los aumentos pedidos por las entidades, que quedaron en carpeta. "Los dos productos más transaccionales, donde las comisiones vienen más atrasadas, son la tarjeta de crédito y la caja de ahorro. Desde hace tres años que los ajustes otorgados por el Central son mucho más bajos que las paritarias, lo que golpea fuerte al negocio transaccional", revelan las fuentes.



En el sector prevén que el requisito de informar al Central los aumentos de comisiones con 60 días de anticipación siga en pie. En banca empresas, en tanto, los aumentos no necesitan autorización del regulador. Por lo tanto, cada vez que les aumentan los costos, por ejemplo el transporte de caudales, se dan vuelta y se lo trasladan al cliente. "Pero el que mueve la aguja no es la empresa, sino la persona física", comentan.



El BCRA regulará para que no haya abusos, pero la premisa es que los bancos compitan libremente entre ellos por captar a los clientes, en pos de favorecer la competencia en el sistema. La premisa ‘Sturzegennística’ es enfocarse en contener la inflación, por lo tanto seguirán con la absorción monetaria.