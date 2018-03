Bancos, energéticas y petroleras apuntalaron al Merval

Luego de dos caídas consecutivas, el Merval finalizó la rueda bursátil con una suba 0,45 por ciento, hasta situarse en las 9.801,27 unidades, animado por firmas vinculadas a los sectores financiero, petrolero y siderúrgico.

Dentro del panel líder de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires las alzas más significativas las exhibieron Macro (5,46%), Pampa Energía (2,96%) y Tenaris (2,95%).

El total negociado en acciones ascendió a 132.794.829 pesos, con un balance de 37 papeles en alza, 26 en baja y 8 sin registrar cambios en su cotización.

Entre los bonos, el Bonar X ganó 2,15%, el AN18 subió 0,67%, el AY24 creció 1,41%, el Descuento en dólares avanzó 1,64%, el Descuento en pesos restó 1,72%, el Global 17 sumó 0,67%, el Par en dólares mejoró 1,32%, y el Par en pesos saltó 2,02%.

Entre los cupones atados al crecimiento del PBI, el TVPE (en euros) se valorizó 1,41% (u$s 144), el TVPP (en pesos) ascendió 1,05% (u$s 9,40), el TVPY (regido por la ley extranjera, canje 2005) se contrajo 0,72% ($ 138) y el TVYO (serie II, regido por la ley Nueva York, canje 2010) se hundió 4,90% (u$s 136).