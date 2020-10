Bancos encarecen el precio del dólar ahorro: 8% más que mayorista

No sólo que sube el precio del dólar por las micro devaluaciones del Banco Central, sino también porque los bancos ensancharon su ganancia, ya que lo compran en MAE a $ 77 y lo venden en la web a $ 83.

Todos lo tienen prácticamente al mismo valor, aparte hay que ser cliente del banco para poder comprar, con lo cual el ahorrista está totalmente cautivo, y con miedo de que si lo compra más barato en una casa de cambio online o en un banco digital luego su transferencia sea rechazada.

Galicia, Santander, BBVA y Supervielle lo tienen a $ 83, HSBC a $ 82,80, ICBC $ 82,75, Itaú $ 82,70 y Patagonia $ 82,50. Desde luego, hay que sumarle luego el impuesto País del 30% y las retenciones del 35%, con lo cual termina dando un dólar ahorro de $ 137.

“Hoy para la gente el problema dejó de ser el precio, sino es que no pueden comprar, ya que el 85% de las operaciones nos sale rechazadas, la mayoría porque tienen IFE o la empresa donde trabajan recibió el ATP”, reconoce el presidente de un banco.

“A los bancos se nos encarece mucho el costo de la transacción, ya que sólo 15% están pudiendo comprar, y todo ese costo operativo de los llamados a los call centers y explicarle el motivo por el cual no puede acceder (en caso de que tenga una refinanciación de tarjeta o un crédito UVA con el banco) se nos encarece la operación. Todo ese costo lo termina pagando el cliente que puede acceder al dólar ahorro”, admite el directivo de otro banco.

“Está claro que no quieren vender más y buscar cómo restringir aún más. La idea es que compre una de cada diez. Los sistemas de compra de dólares colapsaron por todos los controles que hay que hacer: por cada operación debés ir al Central, contra la base de títulos, de tarjetas, de UVA, pero no por volumen, sino por la innumerables cantidad de controles que lleva inmerso una operación, han trabado todo, es casi un virtual cepo”, se quejan el ejecutivo de un banco.

“Los bancos tradicionales siguen vendiendo a cualquier precio, marcan con lo que sea. Nosotros estamos con el mismo margen de siempre. Es posible que alguien este aprovechando las dificultades para hacer un markup extra”, atacan los nuevos players, que lo suelen tener a $ 80.

“Nosotros pusimos un canal para que los clientes nos manden recibos de haberes, constancia de monotributo o de autónomos; y la gente manda mucho. El tema es que después los bocha el BCRA”, revelan en otra entidad.

El papelerío que mandan los clientes es porque el Central le pidió a los bancos que deben tener documentación fehaciente de los ingresos del cliente para que pueda comprar dólares, y la única forma que tienen es con quienes acrediten salarios. O sea, con empleados en relación de dependencia que tengan cuenta sueldo.

Por lo tanto, muchos eligen no venderle a monotributistas o autónomos, o a empleados en relación de dependencia que no acrediten sueldo en esa entidad, porque deberían pedirle documentación a cada cliente, lo cual sería por demás engorroso, ya que la operación de venta de divisas se hace por Home Banking exclusivamente hoy.

“Todos los bancos estamos haciendo lo mismos porque es la forma más fácil de demostrar la capacidad de ahorro del cliente”, advierte el directivo de un banco.

En otra entidad señalan que es polémico esto que les solicitan y que queda descalzado con la exigencia de la UIF, que es que a partir de una compra de $ 540.000 anuales haya que pedirle al cliente documentación sobre sus ingresos.

Además, el Central les mandó una nota a los bancos preguntando a partir de qué monto de ingresos venden dólares, por lo cual las asociaciones de los bancos pidieron una reunión al BCRA para preguntarles directamente a ellos que digan a partir de qué monto se debe vender, que den una pauta clara de qué es lo que consideran capacidad de ahorro para poder comprar el cupo de u$s 200. La premisa es que todas las entidades tengan el mismo criterio de aplicación y no se generen diferencias entre unos y otros, como ahora, que algunos venden a partir de $ 55.000 de ingresos y otros de $ 80.000.

“Aparte de todos los nuevos requisitos para la compra de dólar ahorro, y aunque la persona los pase a todos, en el Central te dicen que no le podés vender a quienes no cuenten con ingresos mínimos como para la adquisición de divisas. Nos piden que le expliquemos qué límite ponemos, y encima para un monto tan bajo como de u$s 200. Nos piden que nos pongamos a chequear ingresos. Daría toda la sensación que no le quieren vender a nadie, pero como no lo quieren decir, pusieron esta nueva traba”, revela un banquero.

“El banco tiene que evaluar a su cliente en el marco de las normas vigentes de conozca tu cliente”, remarca en el BCRA.

“A nosotros el BCRA nos bochó el 85% de las operaciones. Y cuando empecemos a aplicar la capacidad de pago se nos va a cerrar mucho más, calculo que va a poder comprar solamente el 10% de los que compraba antes”, estiman en una entidad.