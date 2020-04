Bancos empiezan a poner límites en descubierto en cuenta corriente

Los bancos privados empezaron a poner algunas limitaciones en el descubierto en cuenta corriente.

“Los bancos tienen un límite de préstamo sobre el patrimonio en libros que les presentaron las empresas. Ese patrimonio siempre fue chico justamente por el ajuste de inflación que no tenemos, entonces las empresas manipulaban los libros para tener el menor patrimonio posible, sobre todo las pymes que usan el descubierto en montos chicos. Hoy que deben usarlo de manera masiva el patrimonio no les da y el banco regulatoriamente tiene problemas para excederse”, advierte Mauro Mazza, de Bull Market.

Se refiere a la regulación del Banco Central (BCRA) que se denomina graduación del crédito, donde muy lógicamente lo que le dice la autoridad monetaria al banco es que no le preste más del 100% de la RPC (es el patrimonio neto del balance menos algunos ítems) del cliente.

El analista Christian Buteler coincide en que las entidades no sólo no están ampliando, sino que incluso están reduciendo algunas líneas, como las de descubiertos, o las que se vencen no se renuevan. A su juicio, es una reacción lógica desde el punto de vista de quien presta la plata, que no sabe cómo se la van a devolver luego. El Central debería buscar algún instrumento que pueda realmente incentivar a los bancos, ya que con la baja de la tasa de Leliq no es suficiente, porque de última el banco se da vuelta y le pagará menos al depositante”.

Damián Di Pace, director de Focus Market, observa cada vez más empresas que dejan de cubrir el descubierto con el banco porque no ven buenas perspectivas de que se recupere el nivel de actividad de su negocio ni tienen buenos augurios en relación a sus flujos de caja futuro.

Incluso, cuenta que hay proveedores de empresas que tienen los cheques en su comercio y ni pueden ir a buscarlo porque no son actividades esenciales, y entonces no pueden cruzar de provincia hasta capital, como así también que hay otros que no pueden retirar a buscar los cheques porque las empresas están cerradas, y el sistema de transferencia no está funcionando porque esos cheques se emitían a 30 o 60 días y circulaban, y ahora no lo pueden hacer y los cheques se van venciendo: “Ni tampoco pueden ir a la caja de seguridad del banco a sacar sus dólares para cambiarlos porque está cerrada”.

Mariano Sardáns, CEO de FDI, señala que obviamente los bancos deben limitar el descubierto. A su entender, deben cuidarse porque lo que están entregando es el dinero de los ahorristas y, en este contexto, hay empresas que se les cayó la facturación 100%: “El dueño de un restaurante, de una empresa de entretenimiento o de un comercio de belleza que tiene gastos fijos muy altos, al no facturar en 15 días se queda sin caja, entonces va a priorizar pagarle a sus empleados antes que cumplir con el banco. Aunque quiera pagar, no tiene forma de hacerlo”.

De hecho, a sus más de 100 clientes corporativos les recomienda aplicar el protocolo de supervivencia en casos como estos: racionar el dinero al máximo, ya que no se sabe cuánto durará la cuarentena, entonces reina la incertidumbre: “Hay que tener cuidado con algunos vivos que pueden aprovechar esta situación para comprar a crédito a sus proveedores y luego, de un día para el otro, declararse en convocatoria de acreedores”, alerta Sardáns.