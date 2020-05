Bancos dejan depositar y extraer desde $ 50.000 por ventanilla

Nadie lo promociona, ni el Central ni los bancos, para que las sucursales no se llenen de gente, aunque cuando alguien quiere sacar turno en alguna entidad hay para el mismo momento, ya que hay muy pocos clientes dentro de las sucursales. Es más, muchos de los que sacan turno luego no van, pero usan esa excusa para tener el certificado para poder circular.

Lo cierto es que los bancos pueden acordar con las empresas y con los individuos para el retiro o depósito de grandes sumas. El BCRA no habla de montos, sino de grandes sumas, por lo cual la cifra final la pone cada banco y, más específicamente, el gerente de la sucursal, siempre sacando turno previo en la web.

Como hay poca gente en los bancos, si el cliente pide el turno, se acerca a la ventanilla y manifiesta la necesidad de hacer un retiro importante, que en los cajeros no puede hacer en el día, los bancos suelen ser flexibles y le brindan el servicio. Lo mismo con el cobro de un cheque, lo mismo con los depósitos para empresas. Hay disponibilidad de efectivo. Sólo que no quieren incentivar a que la gente se lance a la calle en cuarentena.

En Banco Nación, por ejemplo, dijeron que hasta $ 30.000 diarios se puede extraer por cajero automático, y a partir de ese monto se puede sacar por ventanilla, siempre con turno previo. Del mismo modo, para cheques mayores a $ 30.000 se pueden cobrar por ventanilla, aunque en el BCRA dicen que esa operatoria no está habilitada aún. De todas formas, casi todas las entidades lo realizan, pero siempre a partir de un monto determinado.

“Nosotros estamos atendiendo las necesidades de los clientes que necesitan realizar extracciones de efectivo en pesos, por montos mayores a los que pueden retirar por cajeros automáticos (hasta $ 50.000), de acuerdo a lo que establece la normativa del BCRA. Siempre priorizando las medidas de distanciamiento social y sanitarias, para resguardar la salud de nuestros clientes y empleados”, señalan en el Santander.

“Tenemos amplia disponibilidad de turnos de atención en sucursales, los clientes están operando de manera muy ordenada con ese sistema, por lo que todos aquellos que deban realizar una operación de este tipo, ya sea extracción o cobro de cheques (también depósitos de montos elevados), lo pueden hacer con normalidad. No ponemos tanto foco en qué límites o montos, siempre que se respete el distanciamiento social, solicitud de turno previo, y sean operaciones que no se puedan realizar por cajero automático debido a que son de un monto superior”, agregan.

En el Ciudad comentan que las empresas pueden extraer por ventanilla a partir de $ 500.000, pero los gerentes están facultados a analizar caso por caso, entonces preguntan cuál es la necesidad puntual, ven si se trata de un cliente habitual y si es una empresa de las que está desarrollando actividades esenciales. En ese caso les dejan, aunque se trate de un monto menor al que ponen como limitante. En cuanto a los individuos, el promedio de operaciones por caja es de $ 100.000, pero no quiere decir que de golpe un gerente no habilite a retirar una cifra de $ 50.000 o menos todavía, ya que el Central deja a criterio de los bancos el límite.

En el BBVA indican que cada banco establece su política para grandes sumas en pesos. La norma del BCRA le otorga esta libertad a los bancos por lo cual puede diferir de una entidad a otra: “En el caso del BBVA, priorizamos no colapsar en la atención y no deteriorar la atención de beneficiarios de AnSeS teniendo en cuenta que por los ATM's la extracción es hasta $ 50.000 por día. Con respecto pago de cheques por caja no está permitido”.

En Macro dejan extraer desde $ 100.000 para personas humanas y jurídicas, sin monto máximo avisando con 24 horas anticipación para montos grandes, de más de $ 4 millones.

Siguiendo la normativa del BCRA, en Comafi adoptaron las medidas necesarias a fin de habilitar buzones de depósito y un sistema de recepción y extracción de efectivo para montos mayores a $ 300.000 para el caso de personas físicas y $ 500.000 para el caso de personas jurídicas. La operación se realiza con un ejecutivo comercial, no por la caja, sin necesidad de sacar turno.

Dependiendo la sucursal, para el retiro o deposito, se utiliza bolsín, pasabolsa o sala de firmas, pero no permiten pagar cheques por ventanilla. La opción es depositarlo por las terminales de autoservicio y, cuando se acredite, hacer el retiro del dinero.

En Itaú, las extracciones por caja tanto para persona física o jurídica es a partir de $ 100.000, y se pueden cobrar cheques que sean a partir de ese monto por caja.

En Galicia tienen un mínimo de $ 200.000 y un máximo de $ 5 millones, tanto para individuos como para empresas.

En ICBC, operaciones sólo en efectivo (jurídicas y físicas) por encima de los $ 500.000 pueden hacerlo por ventanilla.