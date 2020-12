Bancos de inversión logran ganancias récord por comisiones en 2020 pese al Covid-19

Los bancos de inversión de todo el mundo generaron un récord de u$s 124.500 millones en comisiones este año, ya que las empresas se apresuraron a recaudar efectivo para sobrevivir a la pandemia. La ganancia inesperada se produjo cuando los prestamistas se alzaron con tarifas históricas altas suscribiendo ofertas de deuda y acciones para clientes como el grupo aeroespacial Boeing, el sitio de alquiler de propiedades Airbnb y el grupo de telecomunicaciones SoftBank, según el proveedor de datos Refinitiv.

"Fue un año muy sólido para la suscripción de deuda y capital", señaló Jason Goldberg, analista de Barclays. Las empresas buscaban acceder a los mercados de capital para apuntalar sus balances ante la incertidumbre relacionada con la pandemia. Este año, las firmas empresas recaudaron más de u$s 5 billones en deuda, un umbral nunca antes superado. Si bien las multinacionales se movilizaron por primera vez para reducir las líneas de crédito en marzo, rápidamente se trasladaron al mercado de bonos para asegurar el financiamiento a más largo plazo.

Los prestamistas ganaron u$s 42.900 millones al suscribir deuda, un 25% más que el año anterior. Los analistas y ejecutivos de Wall Street dudan que la hazaña se repita el próximo año, dado que las corporaciones ahora están llenas de deudas y buscan reparar los débiles balances.

La "verdadera historia" estuvo en las ofertas de acciones que completaron los bancos, ya que empresas públicas de gran valor, incluida la puesta en marcha de la base de datos en la nube Snowflake y la empresa estadounidense de entrega de comidas DoorDash, se hicieron públicas, señaló David Konrad, analista de DA Davidson. Las empresas recaudaron casi $ 300 mil millones a través de flotas a nivel mundial en 2020, la más alta en cualquier año además de 2007.

Las tarifas de suscripción de ofertas públicas iniciales aumentaron 90% a $ 13 mil millones, la cifra más alta desde al menos 2000, mostraron los datos de Refinitiv. Eso impulsó los ingresos generales por suscripción de acciones a unos u$s 32.000 millones, tres cuartas partes por encima de los u$s 18.300 millones de 2019. Varias ofertas secundarias importantes, como la venta de PNC Financial de su participación en el administrador de activos BlackRock, reforzaron aún más las comisiones de Wall Street.

La oleada de cotizaciones tecnológicas ayudó a elevar el negocio de acciones de Goldman Sachs mucho más allá de los de sus rivales. El banco, que lideró las OPI de DoorDash, Snowflake y Unity Software , cosechó aproximadamente el 10 por ciento de las tarifas de suscripción de acciones generadas este año. Se espera que las grandes OPI continúen en 2021, según Michael Wong, analista de Morningstar.

El aumento en las ofertas de deuda y acciones ayudó a compensar una disminución en las tarifas de asesoría en fusiones y adquisiciones, que cayeron 10% a $ 29.6 mil millones después de que la negociación se desaceleró dramáticamente en la primera mitad de 2020.

Pero un aumento en las adquisiciones en los últimos meses está brindando cierto optimismo a los inversores, en particular las empresas que contemplan esos acuerdos, a menudo deben recaudar miles de millones de dólares para financiar transacciones. "Eso necesita ser financiado", señaló Goldberg.

"Y tradicionalmente eso se financia con deuda y capital". Juntos, los bancos estadounidenses más grandes (JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Bank of America, Morgan Stanley y Citigroup) generaron poco menos de u$s 37.000 millones en ingresos por banca de inversión, el 30% de las comisiones obtenidas este año, su participación más alta desde 2013.

Rivales europeos , por el contrario, representaron menos de una cuarta parte de las comisiones de la banca de inversión en 2020, su proporción más baja desde al menos 2000. Las elevadas tarifas no se han traducido en un repunte de las acciones para la mayoría de los bancos este año, que se han visto deprimidos por la recesión.

El índice KBW de acciones bancarias estadounidenses cayó 14% en 2020, ya que los prestamistas apartaron reservas para posibles pérdidas. De los cinco grandes bancos estadounidenses, solo Morgan Stanley superó al mercado estadounidense en general. Las acciones del banco de inversión con sede en el centro de Manhattan subió más del 30% este año.