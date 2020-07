Bancos bloquean cuentas en dólares a organizadores del ‘puré digital’

“Estimado cliente, queremos informarte que registramos movimientos inusuales en tu caja de ahorro en dólares y, para cuidar la seguridad de tu dinero, deshabilitamos la visualización y las operaciones de esta cuenta en los canales digitales”.

Este es el mensaje que mandó uno de los bancos internacionales más grandes del sistema a muchos de sus clientes, a quienes de golpe les desapareció la caja de ahorro en dólares de su Home Banking, ya que había sido bloqueada por la entidad.

Lo invitan a que hoy lunes vaya a su sucursal a retirar los dólares y a explicar, con documentación respaldatoria, por qué recibió cinco transferencias de distintas, personas, todas de u$s 200 y en forma simultánea en lo que va del mes.

Si bien el dinero se lo darán, si el cliente no puede justificar sus movimientos no le reabren su cuenta en dólares y, para cubrirse, el banco debe hacerle un ROS (reporte de operación sospechoso), que es una denuncia por lavado de dinero ante la UIF.

El Banco Central puso el ojo en los organizadores del puré digital, que son personas que le pagan a otras para que le transfieran su cupo de u$s 200, lo que está prohibido. Y alertó a los bancos que desde cinco transferencias que reciba un mismo cliente en el mismo mes de u$s 200 de personas distintas, le pidan documentación respaldatoria.

La comunicación fue informal, sin WhatsApp o mail que lo avale, a tono de sugerencia. Consultados en el BCRA dijeron que “no es sugerencia del Central, pero ellos tienen la responsabilidad de evitar maniobras con las cuentas que habilitan”.

Hay bancos que aún no tienen definido si darle al cliente la plata o no en caso de que no la pueda justificar. “Retirar de su caja puede hacerlo sin problemas directo en una sucursal por caja y sin turno. El tema es reactivar su caja en dólares electrónica, para lo cual debe presentar la documentación respaldatoria que corresponda”, comentan en una entidad.

“Es necesario respaldar esos movimientos, no tienen que ver con el monto sino con la cantidad de transferencias que recibe diferentes a su estándar habitual. Se trata de cuentas con movimientos inusuales que por prevención se les pide documentación respaldatoria que justifique los movimientos”, detallan en otro banco.

“Me llegó una carta documento que me cerraban mi caja de ahorro en dólares. Me tengo que presentar en el banco y llevar todos los papeles, pero te la cierran directamente, no te preguntan. Me pidieron que redacte una nota explicando mis movimientos y adjunté documentación respaldatoria de los movimientos, pero la cuenta está bloqueada”, comentó un damnificado, que tenía todo en regla.

La movida comenzó con los bancos digitales online, que abren las cajas de ahorro en dólares sin costo, entonces muchos coleros digitales compraban divisas a través de esas aplicaciones, y luego las transferían a cuentas de terceros, que les pagaban por la venta de su cupo de u$s 200.

Los bancos virtuales bloquearon las cuentas en dólares de los usuarios sospechosos y les pidieron documentación respaldatoria.

Además, a los bancos tradicionales no les gusta que sus clientes compren su cupo de u$s 200 en casas de cambio digitales y se los transfieran a ellos para extraerlos por caja: “Asumimos los costos del manejo del efectivo y el negocio del spread lo hace otro. Te da bronca que te usen, pero no podés hacer nada, ni siquiera cobrarle una pequeña comisión, ya que privilegiás la relación integral con el cliente. Pero cuando ves que alguien recibe en el mismo mes todas transferencias de u$s 200, y todas de personas distintas, te saltan las alarmas. Si no puede justificarlo, la primera medida es cerrarle la cuenta y la segunda hacerle un ROS ante la UIF”, informa un banquero.