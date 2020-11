Bancos aumentarán hasta 40% todos los paquetes de productos

Si bien el Banco Central (BCRA) autorizó aumentos de hasta 9% para enero y 9% para febrero, los bancos preparan subas aún mayores. Es que en rigor, el límite alcanza a comisiones relacionadas con cajas de ahorro en pesos y tarjetas de crédito, pero no al resto. Y dado que el grueso de los clientes tienen un paquete de productos, ya que la tarjeta de crédito no se suelen vender por separadas, los bancos aumentarán estos paquetes hasta 40% desde el año próximo, al igual que a las cajas de ahorro en dólares y las cajas de seguridad.

La actualización alcanza a cajas de ahorro y tarjetas de crédito, había anunciado el BCRA la semana última. Pese a ello, la comunicación agregó: "Las entidades financieras podrán también disponer aumentos en las comisiones de otros productos y servicios financieros, tales como los relacionados con el servicio de cajas de seguridad, con la operatoria con títulos valores y con la cuenta corriente bancaria".

De acuerdo a un benchmark entre las principales entidades, a las que tuvo acceso en forma exclusiva este diario, los bancos subirán entre un 30 y un 40% las comisiones, dependiendo si están atrasados con respecto a la competencia o no. En promedio, la mayoría establecerá un 35% en enero y tienen previsto hacer otra suba más para mitad de año. El paquete básico pasará de $ 550 a $ 750 y el Premium de $ 2000 a $ 2800 en promedio.

"Estamos atrasados, porque todavía tenemos que aumentar el 30% que teníamos previsto en marzo, que con el Covid se suspendió, más lo que corresponde por inflación. Entendemos la situación y mantenemos los precios competitivos, pero tuvimos una paritaria del 26,6%, y muchos costos en dólares, como campaña de performance, mantenimiento de sistemas y proveedores del exterior", detalla el directivo de un banco.

Sobre el aumento autorizado por el BCRA del 9%, muchos aplicarán directamente un 18% desde febrero, para que el cliente no tome a mal dos aumentos en forma consecutiva. "Además, hay que avisarle al usuario con 60 días de anticipación, por lo que nos resulta imposible llegar el 1° de enero con los nuevos valores, ya que el Central recién lo autorizó el jueves pasado. Además, hay que avisarle al BCRA 30 días antes de avisarle al cliente. Por eso, nos adelantamos y el 1° de octubre ya le avisamos que el 1 de enero íbamos a actualizar las comisiones, ya que desde marzo pasado que no nos dejan aumentar, y por la pandemia nos anularon la suba que teníamos prevista", se sincera otro banquero. De todos modos, aclara que no pueden aumentar lo que quieran "porque no te podés ir del mercado, tenés que estar en sintonía con lo que hacen los demás: si te mandás sólo, quedás descolgado".

Por lo pronto, varias entidades "desbonificaron" las cajas de seguridad que tenían bonificadas a los clientes de renta alta. Por la demanda, la ocupación se mantuvo igualmente alta y nadie se fue. El cofre más común es el mediano, de 30 por 30 por 60, que de $ 3000 mensuales pasará a $ 4050. En la caja más pequeña, que son las que menos disponibilidad hay, entra un máximo de u$s 200.000 en billetes de u$s 100.

Jorge Gatto, CEO de Hausler, comenta que sigue muy alta la demanda por los cofres, al punto que tienen sucursales sin disponibilidad y lista de espera (microcentro), otras en un 90% (la de Belgrano, inaugurada en diciembre pasado), la de Pilar, que tiene una disponibilidad de cajas muy grandes, demandada en un 80% y con crecimiento parejo y sostenido en la de Córdoba.

“Estamos acelerando nuestro plan de expansión para el próximo año, ni bien se pueda implementar por temas operativos por la pandemia y demás. Vamos a abrir nuevas sucursales, convivirán algunas tradicionales con otras robotizadas, un concepto de última tendencia en el mundo, con tecnología y operatividad muy modernas y eficientes", anticipa.