Bancos aumentan hasta 50% las comisiones de paquetes y productos

“Aumentamos 50% las comisiones desde enero para hacer catch up de inflación de 2019: cuentas y paquetes de productos subimos 50% y tarjetas fue casi 40%”, revelan en uno de los grandes bancos privados internacionales, que exigen el anonimato a cambio de sus sinceras palabras.

En otro de los grandes bancos nacionales decidieron dividir el aumento en dos partes: 25% en marzo y otro 25% en octubre en promedio, donde el alza será mayor para el segmento de rentas altas y menor para los productos masivos.

“Hay que avisar al BCRA 90 días antes (se guarda el poder de decir que no, aunque nunca lo hizo hasta ahora) y al cliente 60 días antes, de modo de poder pasarse a otro banco si lo desea”, explicó el gerente de Producto de una entidad, que recuerda fiscalizaciones y observaciones del Central en la era Mauricio Macri con determinados aumentos que les llamaron la atención, aunque no fueran de magnitud, como el costo de un adicional de una segunda tarjeta de débito o de crédito. “Te preguntan por qué subiste esa comisión un 48%”, rememora, aunque admite que las subas de precios no requieren autorización del Central, sino que sólo se le deben informar.

“Nuestro servicio es un commodity, entonces aumentamos más en los productos que más atrasados quedamos con respecto a la competencia, ya que hay una banda de precios entre lo que nos movemos los privados, ya que los bancos públicos, como el Nación, Provincia y Ciudad, suelen ser más baratos”, advierte un banquero.

La disparidad de precios entre lo que cobra uno y otro es abismal, según se desprende de la tabla de comparación de comisiones que publica el Banco Central en su web. Para el caso de una tarjeta internacional, en caso de que no se la tenga bonificada por cuenta sueldo o por algún otro motivo, el más caro es el Hipotecario, que cobra $ 4547 por el servicio de renovación anual, además de $ 344 mensual por administración y mantenimiento de cuenta, y tiene una tasa efectiva anual del 224%. Lo sigue el ICBC, que cobra $ 4237 de renovación anual más $ 232 por mes de mantenimiento de cuenta.

En el otro extremo, el más barato es el Provincia, que cobra $ 1475 de renovación anual más $ 118 por mes de mantenimiento, seguido por el Nación, con $ 1590 de renovación anual, más $ 172 por mes, y una tasa efectiva anual del 88%.

Si se tiene una tarjeta del Santander, es clave no perderla por extravío o que no la roben, porque es el más caro en el costo de reposición o reimpresión, al cobrar $ 563, seguido por el Ciudad que cobra $ 434, mientras en el Galicia es gratis, a costo cero.