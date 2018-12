Bancos aseguran que para que se recupere el crédito hay que reducir los encajes

Según Moodys, la reciente eliminación del piso de 60% para la tasa de política monetaria es beneficiosa para el sector bancario, dado que "reducirá sus costos de financiamiento y ayudará a bajar las altas tasas de préstamos". No obstante, las entidades mostraron sus reparos con respecto a una pronta recuperación.

La calificadora de riesgo argumentó que la tasa de referencia más baja beneficiará temporalmente los márgenes de las entidades porque probablemente "provocará una disminución inmediata en los costos de financiamiento bancario". El informe sostuvo, además, que la reducción de las tasas podría aumentar la demanda de préstamos por parte de individuos y empresas. Por tal motivo, dijo que la caída real en los préstamos durante 2019 podría ser menor al 1,5% que había previsto "debido a la nueva política del Banco Central" aunque no espera "ningún cambio dramático en los préstamos en el futuro cercano".

Nery Persichini, gerente de inversiones de GMA Capital, coincidió con Moodys en que la baja de tasas nominales favorecería el negocio bancario en Argentina pero aclaró que eso se dará "siempre y cuando la actividad se recupere". "Si bien la mejora viene tanto por el lado del fondeo como de las tasas activas, creo que es más importante el canal de los préstamos", indicó. Y añadió: "La recuperación en forma de V que vaticina el Gobierno sería clave en tanto aceleraría la demanda de crédito en un contexto de tasas en baja".

Las entidades se mostraron aun más cautelosas y descartaron que la eliminación del piso pueda tener un efecto instantáneo en su rentabilidad. "Que no haya piso no significa que la tasa baje más rápido y, si bien no hay un nivel mínimo, la tasa puede comportarse a la baja o al alza", indicaron en una mesa bancaria.

"La demanda de crédito está ligada al nivel de actividad y al haber recesión e incertidumbre, las empresas no reactivaron los proyectos todavía y la gente no se quiere endeudar, los salarios tienen que empatar a la inflación. La tasa bajó pero levemente, todavía no lo suficiente para reactivar el crédito", agregaron.

En otro banco coincidieron: "La eliminación del piso de tasa no tiene efecto sobre la rentabilidad de los bancos. Si bien es mejor para la economía y el mercado, no tiene impacto en el costo de fondeo. La tasa de referencia debería bajar el doble o más para que se perciba lo que menciona Moodys".

Una tercera entidad enumeró otra causa de prudencia. "Lo que va a bajar el costo de fondeo y beneficiar la actividad crediticia es la reducción de los encajes (que hoy están en 44% de los depósitos). Hasta que eso no suceda, la reducción en la tasa no va a tener un impacto significativo para los bancos", dijeron.

Por su parte, Joaquín Olivera, head of research de Balanz, afirmó que "el recorte del piso es positivo en términos de consistencia del programa monetario" y opinó que la reducción de tasas de interés puede tener como correlato un aumento en el nivel de crédito.

"Sin embargo, es mucho más relevante la tasa de interés real que la nominal, y en este sentido creemos que el BCRA continuará con un sesgo contractivo de política monetaria lo que seguirá golpeando al sector bancario en términos de demanda crediticia. Recién vemos recuperación en el segundo trimestre del año que viene cuando la movilidad jubilatoria, los nuevos acuerdos salariales y las cláusulas gatillo de algunos gremios incrementen el salario real y parte de ese aumento se vuelque nuevamente a la demanda de créditos", afirmó Olivera.

Con respecto a cómo podría impactar la eliminación del piso de la tasa en los papeles bancarios, Juan Salerno, gerente de inversiones de Compass, expresó: "A priori sería positivo porque empieza a ser más rentable la originación de préstamos pero no creo que eso sea motivo de upside. La valuación de los bancos está dominada por el spread soberano, que hoy es muy alto y no deja margen".