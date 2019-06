Bancos anuncian suba de comisiones y ya suman alzas de hasta 50% en el año

Comienzan a llegar las cartas. Esas cartas que antes se recibía por correo y ahora muchos bancos las mandan directamente por mail. Cartas antipáticas, que anuncian aumentos de comisiones a partir de septiembre, ya que deben avisar con 90 días de anticipación, y mandar lo que cobran las otras entidades, para que el usuario tenga tiempo de cambiarse en caso de desearlo.

En marzo el aumento de comisiones había sido de hasta el 25% y en este semestre suben otro 20% más, con lo que totalizan hasta un 50% en todo el año. Si bien hay bancos que aumentan menos, son los que estaban ya muy caros con respecto a la competencia.

Lo cierto es que, para quien no lo tenga bonificado por tener una cuenta sueldo, por ejemplo, tener una tarjeta de crédito internacional pasa a costar más de $ 3000 de renovación anual, a lo que se le debe sumar un mantenimiento de cuenta que ronda los $ 200 mensuales, por lo que la ecuación totaliza un promedio de hasta $ 500 por mes, siempre cuando no se necesite la reposición del plástico, por la que habrá que pagar un extra de $ 360. En todo caso, es mejor pedir la reposición de la tarjeta de débito por robo, hurto o extravío, donde los bancos suelen cobrar la mitad de lo que cobran por las de crédito.

Una caja de ahorro en dólares pasa a valer u$s 25 por mes en caso de que no esté bonificada, y una cuenta corriente $ 560.

Otro tema a prestar atención es mirar lo que cobran por el uso de un cajero automático en el exterior, donde hay bancos que cobran hasta u$s 16,34 por cada transacción. Del mismo modo, tratar de no sacar plata de un cajero que no sea del banco de uno, ya que aunque sea de la misma red pueden cobrar hasta $ 50 por cada transacción, y si encima es de otra red, asciende a más de $ 50.

También aumenta el costo de tener una caja de seguridad, que pasan a $ 800 por mes las más pequeñas, y $ 1100 la que le sigue.

En este sentido, es clave comparar la tabla de comisiones que figura en la página web del Banco Central (BCRA) donde dice cuánto cobra cada una de las entidades. En este aspecto, las públicas suelen ser más baratas.