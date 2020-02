Bancos analizan pedirle al BCRA autorización para operar contado con liqui

En la actualidad, sólo las sociedades de bolsa están autorizadas a hacer operaciones de contado con liquidación (CCL). Por regulación del Banco Central (BCRA), los bancos no pueden operar bonos contra dólares para mandar o traer dólares del exterior. Tampoco pueden hacer MEP, la operatoria que consiste en comprar y vender dólares a través del mercado de capitales.

Ante ello, hay entidades que están analizando solicitarle al BCRA que les permita hacer estas operaciones, ya que sus clientes se lo piden. Ocurre que muchos bancos habían cerrado sus sociedades de bolsa, pero muchas de ellas volvieron a abrirlas para poder hacer contado con liquidación, tanto para mandar como para traer dólares a través de la Bolsa.

La imposibilidad de realizar estas operaciones hizo que muchos bancos se sientan en desventaja respecto a las Agentes de Liquidación y Compensación (Alycs), y sus clientes han migrado hacia estos últimos. Pero para los clientes es más simple hacer está operatoria directo con el banco.

Para las entidades financieras, el CCL hoy representa un servicio adicional para su clientela que opera en comercio exterior, préstamos, transaccionalidad y quieren crosselearlo con el CCL, no sólo para mandar dólares al exterior, sino también para traer divisas por medio del mercado de capitales, a $ 80 en lugar de a $ 58 por el MULC.

Si bien los banqueros son conscientes que al BCRA el CCL no es algo que le guste, la operatoria permite que se compren y vendan dólares sin descalce, y asegurarse que no se pasen divisas del oficial al liqui. Se trata de un arbitraje, donde no se usan las reservas del Central, por lo tanto debe haber la misma cantidad de dólares que se traen que los que se manden al exterior.

Incluso, el dólar que se puede comprar a través de la Bolsa, es decir, el MEP, duplicó su volumen negociado desde las elecciones internas de agosto, al pasar de u$s 8 millones a u$s 16 millones por día.

Estas cifras son siempre considerando únicamente contado, que es la forma de hacer MEP más masiva, aunque durante septiembre, octubre y noviembre se negoció un récord de hasta u$s 30 millones diarios en algunas ruedas, mientras ahora se estabilizó entre u$s 15 y u$s 20 millones, según cifras de Byma al tomar en cuenta el Bonar 24, que es el más utilizado para hacer dólar Bolsa.

Ahora, si se suma la paridad en 48 horas, se trata de una plaza, en AY24 (Bonar 24), que pasó de negociar u$s 16 millones diarios en agosto a u$s 40 millones diarios ahora. Pero 48 horas no es un buen parámetro de si es MEP, ya que no es un volumen necesariamente de eso, pues hay fondos comunes que operan pesos, pero no hacen MEP, y eso engrosa el volumen en 48 horas pesos. Además, si bien creció mucho, no llega a ser el 10% del MULC.