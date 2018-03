Banco Mundial invierte en empresa local de préstamos online

En lo que será su primera inversión en Argentina desde la instauración del cepo cambiario, la Corporación Financiera Internacional (IFC), miembro del Banco Mundial, acaba de anunciar un desembolso de u$s 4 millones para una empresa argentina dedicada a los préstamos entre personas a través de una plataforma de Internet. Afluenta (www.afluenta.com), tal es el nombre de la firma, conecta a solicitantes de créditos con inversores, convirtiéndose en la pionera regional de empresas que unen las finanzas y la tecnología (fintech) de América Latina.

La apuesta es significativa por partida doble. Por un lado, implicará para Afluenta la posibilidad de expandirse regionalmente (recientemente abrió su plataforma al mercado peruano) extendiéndose a México, Brasil y Colombia en los próximos 12 meses. A la vez, será la primera señal del Banco Mundial de un reingreso en la Argentina después de haber cortado cualquier línea de financiamiento en los últimos años.

"Desde fines de 2011, una parte importante del directorio del Banco Mundial se había contrario a la posibilidad de activar líneas de financiamiento en Argentina por cuestiones políticas. Pero desde fines de 2014, al evaluar el plan estratégico para la región, se decidió recomenzar la tarea de ponderar las inversiones en Argentina y ésta es nuestra primera elección de muchas que vendrán desde ahora", sostuvo Salem Rohana, representante para el Cono Sur de la IFC.

Según el ejecutivo, desde hace años la IFC tiene un programa amplio de financiación al sector público y privado en la Argentina. Si bien en los últimos años esos desembolsos de interrumpieron, los ‘cambios políticos‘ han propiciado el reingreso de la firma con proyectos aprobados con desembolsos de u$s 730 millones a mediano plazo y otros u$s 400 millones a corto plazo para garantías de comercio exterior.

Otros u$s 4 millones también serán desembolsados por el fondo de capital de riesgo Elevar Equity, dedicado al fondeo de 24 empresas en Asia y América Latina.