Banco Macro: qué decisiones tomó su comité de crisis ante el coronavirus

El Comité de Crisis del Banco Macro adoptó una serie de resoluciones para controlar los efectos de la Pandemia de COVID 19 y que pudieran afectar tanto a clientes como a colaboradores de la entidad.

Presidido por el gerente General del banco, Gustavo Manriquez, el objetivo que se propuso es "resguardar la salud de los clientes, empleados y proveedores de nuestra entidad logrando que la operatoria se desarrolle en condiciones óptimas de resguardo a la salud pública".



Además, se dispuso que este comité de crisis se reúna en forma diaria para tomar nuevas medidas en caso de ser necesario.

A continuación, se detallan las acciones definidas por el Comité:



1) Licencia excepcional para personas mayores de 65 años. La misma se extenderá hasta nuevo aviso.

2) La gerencia de RRHH llevará adelante una pormenorizada evaluación de cada caso que requiera especial atención y que no esté comprendido en el rango etario antes mencionado. Cada Gerente de Área manejara sus casos críticos con el apoyo de RRHH

3) Se suspenden sin excepción todas las reuniones presenciales tanto internas como las que involucren a proveedores externos.

4) El CO instruye a la Gerencia de RRHH que disponga los medios necesarios para brindar acceso remoto (“teletrabajo”) a los equipos conformados por cada Gerencia. Estos se sumarán a los que al día de la fecha ya operan con esa modalidad.

5) Se determina la suspensión de visitas a empresas y/o clientes. El CO recomienda utilizar videoconferencia y llamadas telefónicas para las reuniones.

6) Quedan suspendidos todo tipo de viajes en avión y traslados de personal entre ciudades y provincias. Las capacitaciones presenciales serán reprogramadas.

7) Se dispone cerrar el comedor de la Torre Macro, permitiendo el uso del escritorio para almorzar, respetando las normas de higiene.

8) Intensificar las medidas de higiene, estableciendo un protocolo para todas las empresas de Limpieza. Establecer horarios de limpieza específicos y reforzados.

9) Aplicación de elementos desinfectantes de manera exhaustiva en mobiliario, equipos informáticos, herrajes, cajeros, etc.

10) Todo colaborador que regrese al país, sin importar su procedencia, tendrá que cumplir aislamiento de 14 días, sin excepción

11) Atención en Sucursales, proceder de acuerdo al protocolo de puerta controlada, buscando que el ingreso, la circulación y ocupamiento de espacios debe ser en forma ordenada, administrando desde la Sucursal el acceso, circulación y el factor de ocupamiento.

12) Se suspende hasta el 30 de abril la exigencia de control de Fe de Vida. Esto evitara que los jubilados y pensionados que cobren sus haberes en nuestra entidad deban concurrir a las sucursales.

13) Retiros de efectivo por caja: hasta 30 mil pesos deberá hacerse por cajero automático.

14) Readecuar los límites de retiros en Cajeros Automáticos con Tarjeta de Débito.

Recordar al público todas las facilidades que se obtienen con el uso de nuestros distintos canales de atención:

• Descargar la APP Macro que permite a sus clientes realizar consultas y transacciones, las 24 horas, los 365 días del año, en forma ágil y segura.

• Utilizar Banca Internet desde la PC o Notebook, para realizar transacciones, consultas, transferencias, pagos, compra y venta de divisas, etc.

• Ambos canales de atención, son recomendables para el público en general, y en particular para adultos mayores, evitando que concurran a las sucursales.

• Incrementar el uso como medio de pago de la tarjeta de Débito de Banco Macro, ya que de esta manera no hay necesidad de contar con dinero en efectivo para poder realizar compras en comercios adheridos. Además, brinda mayor seguridad, ya que los usuarios no tienen que retirar dinero en efectivo de los cajeros automáticos o las cajas de atención al público, evitando así el riesgo de pérdida, robo y tomar contacto con personas enfermas.

• Banco Macro ofrece el servicio Extra Cash que permite extraer con la tarjeta de Débito Macro hasta $ 8.000 en efectivo al momento de efectuar el pago por compras en comercios adheridos, cuya disponibilidad se puede consultar ingresando en www.macro.com.ar.

Banco Macro se encuentra realizando todos los esfuerzos necesarios para garantizar la salud de sus clientes, público en general y sus colaboradores.