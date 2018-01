Banco Industrial quiere comprar la SGR de Caja de Valores en unos u$s 2 M

Hoy Caja de Valores licitará su SGR, Garantía de Valores, con una base de u$s 2 millones. Recibirá ofertas a sobre cerrado hasta las 17 y luego tendrán dos días para dar a conocer el ganador. En la City todos apuntan a que el favorito es el Banco Industrial, que va en sociedad con Nápoli Inversiones. Ellos fueron, justamente, los ganadores de la licitación que se hizo a fines del año pasado, pero como se impusieron por apenas u$s 6000 de diferencia (u$s 2,056 millones contra u$s 2,050 millones de InvertirEnBolsa), en Caja decidieron realizar una nueva compulsa, para tratar de lograr una mejor oferta.

De hecho, ya subieron la base de la licitación, que antes había sido u$s 1,5 millón. Cohen y Criteria son los otros dos interesados, que podrían llegar a hacer una oferta en conjunto, mientras una alyc

Sin embargo, hubo nuevas condiciones que no agradaron a alguno de los ofertantes: el ganador deberá mantener a los 17 empleados de la SGR por dos años, lo que es interpretado como un aumento en la contingencia laboral.

Pero no fue el único punto que produjo desencanto, sino hay otro punto que a juicio de algunos actores hace menos atractiva la operación: la nueva reforma impositiva. Prevé que, una vez que baje la inflación (no dice a cuánto, si al 5 o al 15% anual), se le pedirá al socio protector que quiere desgravar ganancias que debe dejar la plata por cuatro años en lugar de por dos, como es actualmente. Eso generará que la SGR, en lugar de cobrar todas sus comisiones en dos años, demore el doble de tiempo. En rigor, que el plazo de permanencia de dos años (para protectores) pueda ser extendido hasta cuatro años para obtener la deducción impositiva puede cambiar radicalmente el negocio, ya que dos años es atractivo pero cuatro años (especialmente en Argentina) puede ser imprudente.

El CEO de una de las grandes SGR advierte en off the record que el sistema deberá depurarse (achicarse): "No es sostenible una industria con más de 35 SGRs, algunas de ellas con fondos de riesgo muy chicos. El regulador necesita más apertura pero no puede presionar mucho a la generación de avales indiscriminada porque puede costarle caro tener que mostrar altos índices de morosidad. Esto puede pasar si las SGRs más chicas se lanzan imprudentemente a conquistar nuevos clientes sin entender los parámetros de riesgos que las más grandes ya han probado como consecuencia del número de operaciones y cartera que actualmente tienen".

En el sector ven más M&A en el corto y mediano plazo, ya que en el pasado hubo bancos que quisieron tener su propia SGR y hoy hay chiquitas a las que no les resulta viable el negocio.

Caja de Valores vende porque quiere dedicarse al core de su negocio, por eso decidió desprenderse de una de sus actividades periféricas. A Caja no le estaban reportando y no supo explotar al máximo ese negocio, aunque tampoco le prestaba mucha atención, pero sí llegó a ser muy dependiente de Caja en su momento. Para el agente bursátil que la compre, es una forma de complementar su negocio e integrarlo con el de financiamiento de pymes.