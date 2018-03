Banco Central de Brasil: “La devaluación argentina no genera problemas de convivencia”

Para el presidente del Banco Central de Brasil, Ilan Goldfajn, la devaluación argentina no genera problemas de convivencia entre los países, en tanto espera que la normalización de la política monetaria de EE.UU. sea “suave”. Sin embargo, alertó a los emergentes a no ser “complacientes” con su política monetaria y estar preparados si hay un sobresalto. Es en este caso que los flujos de inversión en infraestructura podrían ser afectados en el corto plazo.

Consultado por El Cronista sobre la devaluación argentina de los primeros meses del año, respondió que “cada país lidia con sus variables, sus monedas en forma libre. No veo problema de convivir pacíficamente entre Brasil y Argentina con lo que está pasando”.

¿El peso sigue atrasado? “No comentamos monedas de otros países. No veo ningún problema. Las políticas que argentina que adoptó, creo que están en camino cierto para el crecimiento de la economía”.

En una charla aparte, durante la visita a la Argentina con motivo de la reunión de ministros de Finanzas y presidentes de bancos centrales del G20, Goldfajn dijo que Brasil espera que la normalización de la política monetaria de EE.UU. sea un proceso “suave”, pero que habrá que los países tienen que estar alertas y monitoreando y haciendo sus reformas.

Y urgió a las economías del G20 a trabajar para mantener abiertos los flujos del comercio global y tratar de evitar las tasas a las importaciones anunciadas por EE.UU.

“Todo indica que la suba de tasas será suave, pero los eventos financieros indican que hay que monitorearlo cuidadosamente”, dijo Goldfajn, al ser consultado por la volatilidad que se generó en los últimos meses.

“Hay que tener cuidado para no tener un sobresalto que vea afectado los flujos de capitales para países emergentes, incluso Brasil”, dijo. “Todo indica que los países no tienen que ser complacientes”, agregó, respecto de las políticas locales.

Resaltó la necesidad de los países emergentes de “preparar sus amortiguadores”, y recordó que Brasil cuenta con u$s 400 billones de reservas, un 20% del PBI, y un stock de swaps cambiarios para lidiar con una normalización monetaria de los países centrales “más rápida” de lo que la imagina.

Uno de los ejes del encuentro es la inversión en infraestructura, según dijo Goldfajn, “si se da una normalización natural y regular (de la política monetaria de EE.UU.), no creo que haya riesgo en el financiamiento. Si hay un sobresalto y no es más suave, puede haber impacto en el corto plazo. No veo que en el largo tiempo vayamos a tener un problema”.

Respecto de las criptomonedas, Goldfajn dice que no se regularán las criptomonedas aunque alertó sobre su volatilidad.