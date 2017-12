Bajo perfil: Bovespa planea compra hormiga de acciones de BYMA

Henrique Lacerda de Camargo es el hombre clave de UNA Capital Ltda, un fondo mutual de Brasil que está llevándose todo en BYMA y Grupo Financiero Valores (VALO). Es el hombre clave para la futura fusión con el Bovespa, ya que tiene contacto directo con ellos. Bovespa no puede comprar directamente BYMA, sino que intermedia y se prepara.

Con lo que compró este año por mercado, con lo que ya había comprado con la VALO vieja y lo que suscribió por la venta de las acciones que hizo la Bolsa de Buenos Aires, en las mesas sostienen que debe tener cerca del 5% de la empresa como base.

Consultados por El Cronista, Thais Pessoa, asesora de Prensa de Bovespa, aclaró que no se llama más BM&FBovespa: "Ahora, nuestra empresa se llama B3, que no hará comentarios sobre el tema".

Lo cierto es que, para pasar desapercibidos tanto en Brasil como en Argentina, esta compra la están haciendo en parcelas chicas. "Pusieron a un experimentado portfolio manager mediante su empresa a adquirir los mercados argentinos, para luego venderle el paquete a Bovespa", advierten los mesadineristas.

El potencial que ve Brasil en BYMA es que el volumen de negociación y acciones cotizantes es del 1% del PBI, cuando en Colombia es el 5%. Por lo tanto, prevén que tiene para multiplicarse por cuatro el volumen negociado sobre lo que BYMA cobra de derechos, como de custodia por Caja de Valores, donde tiene el monopolio, excepto que aparezca la Caja 2 de MAE, pero CNV prefiere que haya una sola Caja. "Eso implica que, proyectado a cinco años, las ganancias de la empresa le darían un valor presente al papel de al menos $ 500", calculan en Bull Market Brokers (BMB), en función de la proyección que el Ministerio de Finanzas presentó al Congreso, sobre el crecimiento de la negociabilidad bursátil versus PBI.

En la City destacan que es un trabajo de hormiga que viene haciendo UNA Capital, que desde 2015 viene llevándose acciones Bymísticas, por lo que han hecho un buen deal, más mirando a futuro, ya que el 1 de enero entrará al índice Merval, con una cartera proyectada de casi 3%.

Hoy la Bolsa de Brasil no puede comprar directamente otra Bolsa por temas regulatorios, así que lo hace por medio de productores o intermediarios de intermediarios. Ellos son los brasileños que vienen comprando desde 2015.

En el sector especulan que BYMA podría salir a cotizar indirectamente en Nueva York mediante un ETF, como pasa con el Bovespa, que forma parte del ETF Ishares del mercado emergente brasileño en NYC. Podrían vender acciones a Blackrock para formar parte del fondo argentino en Wal Street vía el MSCI.

Vía ETF, BYMA podría comprar activos locales, empaquetarlos y hacerlos figurar en NYC como MSCI Argentina.

"Hoy BYMA es más rentable que un banco, tiene más efectivo que los bancos que salieron a suscribir, no corre riesgo de crédito, no depende de los depositantes, no tiene competencia y sin embargo vale un tercio de los bancos del panel líder. La empresa debería valer hoy como base $ , cuando cotiza $ 247. Los flujos de fondo nos da un precio de entre $ 550 y $ 600 con dólar a $ 17,40 para junio de 2018. Es la empresa símbolo de la Argentina emergente, es muy difícil de replicarla. Es única porque vive de los derechos de un monopolio, que ahora comparte esas ganancias con los que invierten en su marketplace", describen en BMB.

Hace unos días recomendaron a su clientela con fuerte posicionamiento en bancos migrar dentro del sector financiero hacia BYMA y VALO, porque lo consideran más barato: "BYMA es un animal, está sentado sobre una mina de efectivo y VALO ni hablar. Hoy el mercado está negociando en dólares tres cuartas partes de lo que lo hacía en 2004-2005 cuando éramos emergentes (nos quitaron el status en 2008); o sea, con muy poco en dólares. Por lo tanto, BYMA puede aumentar el año que viene sus ingresos 25% en dólares, y con eso recién igualamos los montos negociados sobre los que recibe derechos de negociación de 2004-2005. La Argentina emergente que viene será mucho más que la de 2004-2005, cuando aún estaban reestructurando la deuda, o sea seguían en default", concluyen en Bull Market.