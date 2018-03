Bajó el dólar mayorista, pero el minorista subió a $ 15,06

Aunque el dólar cayó ayer 6 centavos en el mercado mayorista, donde cerró a $14,73, se mantuvo en alza en el segmento minorista, con una suba de 4,2 centavos cerró a $15,04, para la venta en las pizarras del Banco Nación. En la segunda rueda cambiaria de abril y con los sueldos en el bolsillo, los minoristas se volcaron a la compra, mientras que en la plaza de los grandes jugadores pesa la expectativa bajista propia del inicio de la temporada de cosecha.

"Al ahorrista, después de haber visto el, dólar cerca de 16 todo lo que sea 15 todavía le gusta", explicó un cambista consultado por El Cronista, a la vez que aclaró: "En cambio, el mayorista cuando puede desarma la posición".

Los datos otorgados por la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) ayer pusieron un freno a la alta expectativa de un aumento de la oferta de divisas a partir de abril. Según la entidad, las empresas del sector liquidaron un 12,26% menos que en el mismo momento del año anterior.

Desde marzo, los agroexportadores sólo saldaron el 26% de los u$s 7.000 millones comprometidos por el sector al Gobierno en un acuerdo que vence en mayo.

"Las expectativas de un cambio de escenario en el que las ventas de los exportadores desborden la demanda de dólares todavía no se verifican en la práctica, pero no se descarta que con el avance de abril se comiencen a concretar los pronósticos que anticipan un dominio de la tendencia vendedora que produzca algún retroceso en la cotización del dólar", explicó Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambio.

El dólar mayorista, que llegó a tocar los $ 14,78 al inicio de la rueda, se desinfló sobre el cierre y terminó perdiendo 0,40 % a $ 14,73. "La entrada de dólares se detectó por órdenes genuinas de bancos nacionales y extranjeros, incluso se vio algo del Banco Nación, ya que la exportación cerealera no llega en la actualidad a liquidar más de 65 millones diarios", explicó ABC Mercado de Cambios.

El volumen negociado ascendió a u$s 498 millones en el mercado de contado (spot) , mientras en los futuros se transaron 20 millones en el Mercado Abierto Electrónico (MAE) y 263 millones en el Rofex.

La paridad entre la demanda y la oferta de divisas se mostró con cierta plenitud hoy y consiguió que el movimiento del dólar no tuviera una caída muy pronunciada", completó Quintana.

La brecha entre el dólar paralelo, que quedó a $15,20 , y el que se negoció en pizarras de la City se redujo a un limitado 1,33%.

La baja del mayorista se replicó a medias en los tipos de cambio implícitos: el ‘contado con liqui’ cerró estable a $14,65, mientras que el dólar Bolsa ascendió dos centavos a $14,79.