Bajan las tasas para pagar en cuotas por fuera del programa Ahora 12

A un ritmo vertiginoso, el coronavirus continúa avanzando sin piedad sobre la actividad económica y financiera mundial. La propagación del virus no sólo provocó un desplome de los mercados, sino que también obligó a muchos gobiernos, entre ellos el de la Argentina, a declarar una cuarentena obligatoria para contener los contagios. Ello a su vez provocará una caída de los ingresos de muchos trabajadores, que no podrán realizar sus tareas.

Ante este escenario, que probablemente genere que cada vez más gente deba recurrir al pago en cuotas para financiar sus consumos, surgió la semana última una novedad que podría ayudar a compensar un poco la delicada situación. Es la baja de las tasas de financiación para todos aquellos que se ven obligados a salir a 'cuotear' para abastecerse.

Las tasas para las 12 cuotas vienen cayendo de forma sostenida desde que comenzó el año. La Tasa Nominal anual (TNA) del 89% al 75% el mes pasado y al 69% en la actualidad. Esto equivale a pasar de una Tasa Efectiva Anual (TEA) del 131% al 104% y ahora al 93%, lo que se traduce en un Costo Financiero Total (CFT) que fue descendiendo del 197% al 150% para caer al 111%.

De todos modos, la mejor alternativa sigue siendo financiarse mediante el Ahora 12, que tiene una TEA del 20% y un CFT del 25%, que se renovará por seis meses y servirá también para las compras online, ante la obligación de permanecer en el hogar mientras dure la cuarentena.

El programa, que concentra dos de cada tres pagos en cuotas, es más que conveniente si se tiene en cuenta que la tasa terminará siendo casi la mitad de la inflación proyectada para este año, inflación que seguramente será mucho más alta de lo previsto antes de la pandemia, por la emisión de pesos que el Banco Central (BCRA) se verá obligado a hacer para cubrir un déficit fiscal que se agrandará, de la mano de la caída de las exportaciones de soja y carne a China.

Cabe recordar, sin embargo, que el Ahora 12, que en un principio el programa era abierto a todos, desde septiembre pasado solo rige para plásticos emitidos por entidades bancarias.

Para los segmentos que no acceden a tener una tarjeta de un banco y deben recurrir a plásticos no bancarios, que son aquellos emitidos por supermercados, shoppings o cadenas de electrodomésticos, el Ahora 12 no está más presente. Esto se debe a que se trata de un segmento donde la morosidad es mucho más elevada, y los bancos no estaban dispuesto a sostenerlo.

Por lo tanto, si quieren pagar en 12 cuotas los de CMR de Falabella debían afrontar una tasa nominal anual (TNA) del 99%, que se traducía en una TEA del 153% y en un CFT (donde se incluye el 21% del IVA) del 239%. Los de Cencosud, en tanto, tenían una TNA del 98%, una TEA del 150% y un CFT del 235%. En este caso, la TNA bajó la semana pasada a 88%, la TEA al 129% y el CFT al 194%, mientras que en CMR las tasas se redujeron a una TNA del 85%, una TEA del 123% y un CFT del 183%

"Hay una suba de ventas con el Ahora 12 en detrimento de menos campañas de los bancos", reconoció un banquero.