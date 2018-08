Baja el dólar tras decisión del Central de realizar 3 subastas durante la rueda Serán por u$s 75 millones, u$s 100 millones y u$s 500 millones. La medida hizo que el billete borrara la suba inicial que lo llevó a tocar los $ 39 en el MAE. La primera colocación ya se realizó y se adjudicó la totalidad del monto a $ 37,61.