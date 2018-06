BYMA busca un CEO para el banco que abrirá en junio de 2019

BYMA se amoldó al nuevo consumidor que está con un comportamiento en modo austero y no contrató a ninguna de las grandes compañías de headhunter globales para que busque al CEO del Banco BYMA, que en septiembre estiman tendrá la aprobación del BCRA y abrirá en junio del año que viene.

Según pudo saber este diario por fuentes con conocimiento de causa, quien está encargado de reclutar al CEO es Alejandro Berney, el director ejecutivo de Caja de Valores. Pero el modo austero no sólo radica en no gastar dinero en un headhunter, sino también en no salir a robar a un banquero de otra institución, para evitar pagar un plus. Quieren aprovechar los retiros voluntarios que hubo tanto en Santander como en Citi (así como en muchas otras entidades) cuando los españoles se quedaron con la banca minorista del Citi para buscar a algún banquero retirado.

Lo cierto es que no sólo se fijan entre los residentes en Argentina, sino también entre los compatriotas que están en el exterior y quieren regresar, ya que la premisa es no pagar ningún tipo de plus. El job description dice: alguien con experiencia de bancos, por toda la normativa que implica, y a su vez experiencia en la banca transaccional.

"El banco de Tito" (tal como le dicen en sorna en la City, por el juego de palabras con Tito Baratito) será un banco chico, de unos 25 empleados, para atender a los 400 depositantes, agentes y bancos. Por lo pronto, ya reclutaron a los tres gerentes que reportarán al CEO, varios ex banqueros: el de Operaciones, el Administrativo Contable y el Impositivo. El CEO que buscarán reportará al directorio del Banco, donde seguramente figurarán el presidente de BYMA, Ernesto Allaria y el propio Berney, entre otros.

El accionista controlante será Caja de Valores, que depende de BYMA. "Le va a quitar parte del negocio a varios, no quiere decir que sea tan directo, ya que lo van a tratar de relativizar, pero quiere decir que en gran medida se van a reemplazar las liquidaciones que se hacían a través de Banco de Valores (VALO) de todas las acreencias (de títulos públicos, dólar, rentas, amortizaciones) para que los liquide este banco. Además, se va a eliminar eso de que se puedan retirar los dólares a través de un agente de bolsa", reveló uno de los brokers asistente al convite.

"No va a ser un banco minorista, sino de carácter mayorista y los comitentes van a poder retirar todo el dinero en un banco comercial, ya que no tendrá atención al público y se hará con muy poco personal", comentan.

Según pudo averiguar este diario, el banco no le va a quitar negocios a VALO al ser Banco BYMA una especie de banco mayorista, ya que sus clientes son agentes de CNV. En cambio, el Banco de Valores es comercial minorista.