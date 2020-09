BCRA tendrá u$s 7611 millones en bonos para bajar al dólar Bolsa

“No necesitamos intervenir con todo porque el mercado, cuando sabe que tenés tanto para intervenir, se va acomodando solo ante las primeras intervenciones”.

El alto funcionario del Gobierno se refiere al poder de fuego que tendrá desde hoy el Banco Central (igual hoy es feriado en los Estados Unidos) para poder intervenir en el contado con liquidación, de modo de salir a reducir la brecha cambiaria.

El Banco Central tiene u$s 16.575 millones en los nuevos bonos que entraron al canje de valor nominal, y su valuación de mercado es de u$s 7611 millones, de acuerdo al último cálculo realizado por InvertirEnBolsa al que tuvo acceso este diario.

Se estima que el nuevo bono que más se opere para el CCL sea el 2030, donde el BCRA tiene u$s 2365 millones de valor de mercado y el 2035, donde tiene u$s 3865 millones.

Hay algunos bonos del Central que no entraron al canje, como tampoco las letras intransferibles. Después está ANSeS y hay otros fondos también, como el de la SRT del Ministerio de Trabajo, que se sumarían a la capacidad de fuego del BCRA.

La semana pasada el sector privado opero obligaciones negociables, Ledes y acciones para el MEP y el CCL. Por lo tanto, se estima que la baja del MEP y del CCL se generó sin intervención alguna del gobierno.

Según pudo saber este diario por un alto funcionario del gabinete económico, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSeS no saldrá a vender bonos: “Si interviene va a ser el Central”.

Hoy el Banco Central ya tendrá disponible los nuevos bonos. De todas formas, en el BCRA no informan abiertamente cuál es el nivel de bonos ni la cifra que tienen.

“Indirectamente te vas a estar endeudando en dólares con acreedores privados. Si no te quieren aceptar ese título afuera o no le gusta, el precio afuera baja y cuando baja el precio afuera uno ya no sabe donde queda la relación de cambios. No me asegura que baje el contado con liquidación”, señaló Guido Lorenzo, director de LGC, a “Es Por Acá”, en Radio Milenium.

Desde Quantum, la consultora de Daniel Marx, advierten que “el Banco Central contaría con instrumentos -nuevos bonos ley local 2029, 2030 y 2035 que recibirá por canjear el equivalente a u$s 14.700 millones nominales de Bonar 22, 25 y 27- para intervenir en el mercado y reducir la brecha cambiaria. La venta de bonos del BCRA estaría dotando al mercado de un instrumento líquido, con mayor volumen”.

Desde Bull Market advierten que valuar a valor técnico y vender a precio de mercado implica una pérdida patrimonial que se compensa si la devaluación se acelera: “El BCRA tiene unos u$s 12.300 millones canjeados, a valor de mercado del viernes son unos u$s 6400 millones. Pero hay que tener presente que si sale a vender, y el mercado no está muy receptivo, no sólo bajará la paridad en pesos, sino también en dólares. Y si te baja en dólares, queda neutralizado el efecto cambiario. Cuando en entre 2012 y 2015 lo hacia el FGS, vendían los bonos a la par, ahora los deberían vender al 50% del valor técnico”.