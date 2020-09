BCRA incentivará al campo a liquidar para sumar reservas

Si bien a Alberto Fernández le gusta decir que no hay plan económico, lo cierto es que el gabinete económico (donde talla fuerte la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca, al punto que había rechazado la presidencia del Banco Central cuando Alberto se la ofreció antes que a Miguel Pesce) ideó un plan para que ingresen dólares al BCRA.

Hoy las reservas de libre disponibilidad son de apenas u$s 1100 millones, según estiman en la Fundación Libertad y Progreso, lo que motivó a que los ahorristas a retirar un récord de u$s 219 millones el miércoles pasado, último dato del BCRA.

Ante este panorama, en el Gobierno estudian dar un incentivo al campo para que liquide los entre u$s 10.000 y u$s 12.000 millones que tienen pendiente, aprovechando el alza internacional del precio de la soja. Se habla de una baja de las retenciones al 20% por un período determinado, de modo de engrosar las reservas.

Si se logra este objetivo, el segundo paso es aumentar el porcentaje del 40% al 60% para que las empresas con deudas en el exterior puedan acceder al MULC, de modo de refinanciar el 40% restante en lugar del 60% que tienen que salir a buscar hoy. El objetivo de máxima, en caso de recomponer mayor cantidad de reservas, es seguir elevando el porcentaje hasta llegar al 100%.

“De lo contrario, nos salvamos del default nacional y nos obligan a entrar en el default privado”, alerta el ex subsecretario de Industria, Miguel Ponce.

Rubén García, presidente de la Cámara de Importadores, pide al BCRA que solucione lo que es imposible de cumplimentar, “como que tenemos hasta 90 días para ingresar la contrapartida de un anticipo. Además, estamos ante una espada de Damocles, porque por otro lado tenemos al banco privado pidiendo cosas que la normativa no exige, porque tienen miedo al ser solidariamente responsables, entonces por sea acaso no paran de ponernos trabas en el camino”.

En caída libre

El miércoles pasado los depósitos privados cayeron de u$s 17.124 millones a u$s 16.905 millones, lo que marca una merma de u$s 219 millones en un solo día. Si se toma desde el lunes 14, cuando había u$s 17.439 millones, se fueron u$s 534 millones.

Esto obligó a varios bancos a importar billetes físicos desde la Reserva Federal por u$s 200 millones el lunes pasado y u$s 200 millones el martes. El costo se arma con varios conceptos, según revela el analista financiero Hernán Muzio: transporte en blindados al retiro, costo de transporte aéreo (fee de aeropuertos, guía aérea, precio por kilo de carga), costo de transporte en blindados a la entrega y costo de los seguros en cada tramo. Para u$s 200 millones, el costo sería cercano a u$s 120.000.

Una de las causas del retiro de depósitos es la desconfianza que produce en los ahorristas el drenaje de reservas.

Las netas se ubican en torno a los u$s 7800 millones. Vale aclarar que no todas las reservas netas son líquidas ya que se incluye al oro por casi u$s 3900 millones y los Derechos Especiales de Giro (DEGs) por alrededor de u$s 2800 millones.

“Sólo u$s 1100 millones de las reservas internacionales netas son de rápida disponibilidad, lo cual agrava aún más el problema ya que el poder de fuego para una acción rápida es aún más limitado”, precisa un paper de la Fundación Libertad y Progreso, la consultora de Aldo Abram.

“La brecha entre el dólar oficial y el contado con liquidación, se disparó a niveles cercanos al 70% en el promedio mensual, superando los máximos observados en 2013; y comenzar a utilizar el oro y los DEGs podrían poner aún más nervioso a los mercados”, advierten.